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In questa seconda parte della settimana il meteo cambia completamente passo e cala il sipario sulla lunga fase caratterizzata da temperature ben sopra la media. L’ingresso di un impulso d’aria più fredda, di lontane origini polari, imprimerà un marcato rimescolamento dell’aria, favorendo anche lo sviluppo di un vortice ciclonico sul Mar Ligure. La colonnina di mercurio sta crollando vertiginosamente a partire dal Nord, ma poi sarà coinvolto gradualmente il resto d’Italia e successivamente anche il Meridione, almeno in parte.

Inevitabilmente l’autunno inizierà a farsi sentire. Le correnti più fresche stanno dilagando sulla Francia e si preparano a raggiungere il Mediterraneo Centrale e l’Italia. Il calo termico risulta al momento più marcato al Nord e su buona parte delle regioni centrali, dove incide anche il maltempo legato a piogge e temporali. Venerdì 9 la colonnina di mercurio calerà ulteriormente in tutto il Centro-Nord, con valori che si porteranno almeno temporaneamente sotto le medie del periodo.

Ci sarà modo di perdere altri 5 o 6 gradi, tanto che al Nord difficilmente si andrà oltre il limite dei 18-20 gradi anche in pieno giorno. In oltre mezza Italia il termometro potrebbe portarsi sotto media con raffreddamento acuito dal vento, inizialmente non al Sud che risentirà del richiamo di correnti più calde nord-africane. La flessione delle temperature risulterà più marcata sulle zone maggiormente coinvolte dal maltempo. Su alcune zone alpine di confine arriverà la prima neve anche sotto i 2000 metri di quota.

Autunno pronto a lasciare di nuovo spazio all’anticiclone, ma per poco tempo

Ci lasciamo così alle spalle il caldo anomalo che ha dominato così a lungo in questa prima parte d’autunno. Non è la prima volta che succede di vedere temperature così insolite ad ottobre, che anzi stanno diventando una costante molto frequente. Di fatto si tratta di un prolungamento della stagione estiva all’interno dell’Autunno non solo meteorologico, ma ora pure astronomico. Questa dinamica rappresenta uno degli aspetti più evidenti del cambiamento climatico in atto, caratterizzato da un rialzo termico costante e diffuso in quasi tutte le stagioni dell’anno. Ciò che stiamo osservando è un’estensione della stagione calda a scapito dei normali equilibri stagionali.

Il primo vero episodio autunnale della stagione sarà comunque fugace. Questa parentesi così fresca potrebbe non durare a lungo, tanto che entro l’inizio della prossima settimana il meteo tornerà anticiclonico e le temperature risaliranno la china. Un primo rialzo termico è atteso già nel corso del weekend al Nord e sulle regioni tirreniche. Attenzione però che non torneremo ai valori così anomali recenti, ma il tutto sarà inserito in un quadro ormai più tipicamente autunnale.

L’alta pressione tornerà a sbarrare la strada alle perturbazioni, ma potrebbe comunque trattarsi di un dominio estemporaneo, non oltre i 2-3 giorni. Dopo metà ottobre il granitico anticiclone dovrebbe cedere di schianto ed il Mediterraneo tornerà così preda delle perturbazioni. Il meteo autunnale piovoso potrebbe riprendere pienamente quota.

Questo articolo è redatto da parte dell’autore, tenendo conto dei più recenti aggiornamenti degli autorevoli modelli proposti da ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) ed il Global Forecast System ( GFS ), interpretati per le previsioni e l’evoluzione meteo.