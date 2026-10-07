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L’alta pressione nordafricana sta finalmente levando le tende dal Mediterraneo centrale. Ebbene, dopo un inizio d’ottobre dai connotati più estivi che autunnali, ora la pioggia tornerà finalmente a bagnare molte città, a cominciare dal nord Italia. Questa volta pare proprio che la perturbazione riuscirà a coinvolgere tante regioni, non solo al nord ma anche sul dimenticato meridione, dove non piove in modo serio da parecchie settimane o addirittura mesi su alcune località, come ad esempio in Sicilia.

Maltempo in arrivo!

Sarà un peggioramento abbastanza lento, poiché si prevedono precipitazioni almeno fino alla giornata di sabato 10 ottobre. Proprio in queste ore il fronte instabile proveniente dall’Atlantico sta perforando il promontorio subtropicale, portando rovesci e temporali tra la Francia, la Corsica, il Nord-Ovest Italia e il medio-alto Tirreno, specie tra Liguria e Toscana, dove ci saranno le precipitazioni più forti nelle prossime 12 ore.

Giovedì 8 ottobre con i temporali

Nel corso di questo giovedì 8 ottobre avremo a che fare con rovesci e temporali localmente parecchio forti su Liguria orientale, Toscana e poi anche nel Lazio, specie durante il pomeriggio. Instabilità che si estenderà anche all’Umbria e buona parte del nord Italia.

Le piogge più interessanti sulle regioni del nord le troveremo essenzialmente sul Piemonte orientale, la Lombardia, il Veneto e il Trentino-Alto Adige, mentre altrove avremo fenomeni un po’ più irregolari.

Il maltempo raggiungerà anche il sud Italia

Il sud Italia dovrà aspettare ancora un po’: ci saranno rovesci sparsi in Sardegna e molto localmente tra Campania, Puglia e Basilicata nel corso di questo giovedì, mentre in Calabria e Sicilia precipitazioni quasi del tutto assenti.

Ma si tratta solo di un po’ di pazienza, perché tra venerdì 9 e sabato 10 ottobre il vortice di bassa pressione che si formerà sul Tirreno nei pressi della Corsica riuscirà a muoversi in direzione del sud, apportando un sensibile guasto con piogge piuttosto diffuse.

Pioggia finalmente anche al meridione

Decisamente un toccasana per il sud Italia, che riporta la pioggia in molte località tra venerdì e sabato, specie sulla Puglia, la Basilicata e la Calabria, ma a quanto pare un po’ di piogge bagneranno anche la Sicilia, specie i settori settentrionali tra il Palermitano e il Messinese.