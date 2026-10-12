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Copernicus: Settembre 2026 è il secondo più caldo mai registrato

Il Copernicus Climate Change Service (C3S) ha appena pubblicato il nuovo bollettino climatico mensile, dedicato alle principali tendenze del clima nel mese di Settembre 2026.

Secondo il rapporto, Settembre 2026 si è classificato come il secondo Settembre più caldo mai registrato a livello globale. La temperatura media dell’aria in superficie ha superato di oltre 1,5°C i livelli preindustriali. Su parte dell’Europa sono persistiti valori termici eccezionalmente elevati, dopo un Luglio e un Agosto estremi.

Europa: terzo Settembre più caldo, primato eguagliato a Ovest

In Europa la temperatura media è stata di 16,26°C, cioè 1,54°C sopra la media 1991-2020. Il mese si colloca così al terzo posto nella serie storica continentale. Per l’Europa occidentale, inoltre, Settembre 2026 ha eguagliato il record del Settembre più caldo di sempre.

Le anomalie più marcate si sono concentrate sulla Francia meridionale, sul Portogallo, sulla Spagna e su parte dell’Italia, con valori compresi tra 4°C e 6°C oltre la norma.

La mappa delle anomalie termiche in Europa

La visualizzazione realizzata con i dati C3S mostra anomalie ed estremi della temperatura dell’aria in superficie sull’Europa durante Settembre 2026. Gran parte dell’Europa occidentale e dell’Europa meridionale ricade nelle categorie “molto più caldo della media” e “più caldo di sempre”. Su alcune zone dell’Europa settentrionale e dell’Europa orientale, invece, le condizioni sono risultate più calde della media, ma senza raggiungere gli estremi registrati a Ovest.

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