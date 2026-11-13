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Un Novembre fin troppo mite, almeno per il momento

Stiamo vivendo un periodo dal meteo fortemente perturbato e su questo non c’è alcun dubbio. I nostri lettori più attenti, però, avranno notato anche un’altra cosa: non fa freddo, almeno per essere nel cuore di Novembre. Le temperature minime difficilmente scendono sotto i 7-8°C anche in Valle Padana, per non parlare poi delle massime, fin sopra i 25°C tra Sicilia e Puglia! Ma adesso la situazione è destinata a cambiare un pelo, perché nel fine settimana avremo un calo dei valori nottetempo.

Nulla di anomalo

La notte tra Sabato 14 e Domenica 15 potrebbe essere piuttosto frizzante, con locali episodi di brina, prati imbiancati e parabrezza delle automobili ghiacciati nelle prime ore del mattino. Il fenomeno interesserà soprattutto le aree rurali e i fondovalle, mentre nei principali centri urbani della pianura veneta le temperature resteranno generalmente qualche grado sopra lo zero. Attenzione: non parliamo di estese gelate in città come Torino, Milano o Bologna, sia perché la massa d’aria non è ancora sufficientemente fredda, sia perché potrebbero esserci ampie coperture nuvolose anche di notte.

Laddove non ci saranno velature, ad esempio nelle vallate del Trentino-Alto Adige, in città come Bolzano, Sabato mattina i valori potrebbero oscillare tra -1°C e 2°C, mentre a Belluno si prevedono minime comprese tra 0°C e 4°C. Ripetiamo il concetto: non è un assaggio d’Inverno, è esattamente quello che dovrebbe fare in questo periodo dell’anno. Anzi, fino ad adesso ha fatto fin troppo caldo.

Di nuovo maltempo

La parentesi (relativamente!) fredda sarà comunque decisamente breve. Già da Domenica l’arrivo di nuove nubi limiterà il raffreddamento, mentre Lunedì 16 Novembre sono attese nuove nevicate sulle Alpi, inizialmente anche a quote piuttosto basse. Aspettiamoci quindi un periodo un po’ più freddo, ma senza urlare ai quattro venti che arriva l’Inverno, anche perché in questo secondo passaggio perturbato potrebbero esserci le prime nevicate attorno ai 1000-1200 metri, persino in maniera diffusa. Continuate a seguire i nostri aggiornamenti meteo per capire l’evoluzione del tempo nelle prossime settimane.

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE