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Una volta bastava la seconda metà di ottobre. Dopo una notte serena e senza vento, i prati della Pianura Padana si svegliavano bianchi di brina e il termometro scivolava sotto lo zero. Quell’appuntamento oggi si è spostato in avanti. Anche quest’anno il mese si apre con giornate quasi estive e massime fino a 25-28°C, mentre il freddo precoce annunciato a fine settembre è rimasto confinato all’Europa orientale.

Le serie storiche raccontano un autunno più lungo

Parliamo di gelata quando la temperatura minima scende a 0°C o sotto. Le serie storiche delle stazioni di pianura e di fondovalle, dalla Valle d’Aosta al Friuli Venezia Giulia, indicano la stessa tendenza: la prima gelata autunnale cade più tardi rispetto alla metà del secolo scorso, mentre l’ultima di primavera tende ad anticipare. Il periodo libero dal gelo si allunga così su entrambe le stagioni.

Il quadro europeo va nella stessa direzione. Secondo l’Agenzia europea dell’ambiente, dal 1992 la stagione vegetativa termica si è allungata di oltre 10 giorni, e il ritardo dell’autunno pesa più dell’anticipo della primavera. Il Copernicus Climate Change Service ricorda che negli ultimi trent’anni l’Europa si è scaldata a un ritmo più che doppio rispetto alla media globale. I modelli matematici climatici, nello scenario a emissioni elevate, prevedono un dimezzamento dei giorni di gelo entro fine secolo.

Nelle vallate alpine il meccanismo è particolare. Di notte l’aria fredda, più pesante, scivola lungo i versanti e ristagna sul fondovalle: è l’inversione termica, che rende conche e piane come quella di Aosta i primi luoghi a gelare. Anche lì, però, il calendario si è spostato, e le gelate precoci di inizio ottobre sono diventate un’eccezione

Città e campagna, due tempi diversi

La differenza più netta si osserva tra centri urbani e aperta campagna. Asfalto e cemento accumulano calore durante il giorno e lo restituiscono di notte, proprio nelle ore in cui la gelata si forma. È l’isola di calore urbana, un fenomeno legato al modo in cui sono costruite le nostre città.

Nelle notti serene il centro di Milano o di Bologna può restare di alcuni gradi più mite delle campagne a pochi chilometri. Così la prima brina arriva in periferia e nei campi, mentre in centro si fa attendere anche per settimane, e in certi inverni quasi non si vede. Sulle coste agisce un altro fattore, l’effetto mitigatore del mare, che in autunno cede lentamente il calore estivo.

Cosa cambia per agricoltura e natura

Più giorni senza gelo non sono per forza una buona notizia. Le piante si preparano all’inverno con un processo chiamato acclimatazione, che si attiva con il progressivo calo delle temperature. Se l’autunno resta mite a lungo, alberi da frutto, vite e colture autunnali arrivano meno pronti al primo colpo di freddo, che quando giunge all’improvviso fa più danni.

Il rischio maggiore riguarda la primavera. L’Agenzia europea dell’ambiente sottolinea che una ripresa vegetativa anticipata espone gemme e fiori alle gelate tardive, ancora possibili. Parassiti e insetti, senza il freddo che ne riduce le popolazioni, restano attivi più a lungo. Nei boschi le foglie cadono più tardi, e i cicli di migrazione e letargo di molte specie si sfasano rispetto alle risorse disponibili.

Il gelo non è sparito. Arriva più tardi, in modo più irregolare, e trova un ambiente meno preparato ad accoglierlo.

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