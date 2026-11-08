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Il maltempo si sta concedendo una piccola pausa, sebbene parlare di bel tempo al momento parrebbe un eufemismo. In effetti, i cieli sono spesso nuvolosi o velati, mentre il cielo azzurro e sereno interessa solo pochi territori, come ad esempio le coste tirreniche e la Sardegna.

Del resto siamo in pieno autunno ed è abbastanza normale in questo periodo dell’anno imbattersi nelle classiche nubi basse soprattutto nelle prime ore di giornata. Con il passaggio di un debole campo di alta pressione come quello attuale, la loro formazione diventa molto più facile e spontanea.

Nuova perturbazione atlantica in arrivo

Comunque, il maltempo non tarderà a tornare. Gli ultimi aggiornamenti parlano chiaro e già in questo inizio di settimana le piogge e i temporali potranno di nuovo interessare diverse nostre città, a cominciare dal nord Italia.

Entro la serata di lunedì 9 novembre le prime precipitazioni legate a una nuova perturbazione atlantica raggiungeranno la Liguria e molto marginalmente il Piemonte, ma saranno solo le avvisaglie del peggioramento atteso martedì 10 novembre.

Dove pioverà martedì

Quella di martedì sarà una giornata con un tempo molto più instabile, poiché scorrerà un piccolo cavo d’onda di stampo atlantico ricco di precipitazioni e sarà il centro-nord a farne le spese.

Si prevedono piogge e temporali sparsi tra Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio.

Molto probabile il ritorno della pioggia sulla Capitale, con accumuli pluviometrici tra i 10 e i 30 mm.

Un po’ di piogge scorreranno anche sulle regioni nord-orientali, mentre il medio-alto Piemonte, la Lombardia e la Valle d’Aosta resteranno un po’ ai margini dell’ondata di piogge.

Sud Italia, temperature fino a 21 °C prima delle piogge

Al sud e sul medio-basso Adriatico inizialmente avremo tempo abbastanza stabile e anche abbastanza gradevole, con massime che sfioreranno i 20 o 21 °C.Tuttavia, entro sera le piogge si affacceranno anche tra Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale e Campania.

Sarà una perturbazione di poco conto, visto che già mercoledì sarà quasi del tutto un ricordo, eccezion fatta per le ultimissime piogge sparse lungo il medio-basso Adriatico.

Alle sue spalle, però, si preparerà un’altra perturbazione atlantica, appartenente a un unico treno perturbato che pare proprio voglia fare la voce grossa in questa seconda metà di novembre.