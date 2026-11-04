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Il tempo non riesce a ritrovare condizioni di stabilità sul nostro Paese, dove nelle prossime ore è previsto un nuovo peggioramento che coinvolgerà alcune regioni.

Bassa pressione tra Spagna e Isole Baleari

La causa è l’arrivo di una perturbazione collegata a una circolazione di bassa pressione in spostamento dalle coste orientali della Spagna verso le Isole Baleari. I suoi effetti sono già evidenti in questa prima parte della giornata, soprattutto sugli estremi settori del Nordovest, dove si segnalano le prime piogge e alcune nevicate sui rilievi piemontesi. Al momento le precipitazioni risultano deboli e riguardano anche il settore orientale della Sardegna.

Piogge abbondanti tra basso Piemonte e Liguria di Ponente

Saranno proprio queste le aree nelle quali, nel corso della giornata, si registrerà la maggiore probabilità di precipitazioni. Entro sera, tra il basso Piemonte e la Liguria di Ponente, saranno possibili accumuli di pioggia anche abbondanti. Sui rilievi alpini occidentali sono attese inoltre nevicate intorno ai 1000 metri.

Sardegna orientale, temporali anche persistenti

In Sardegna le condizioni di maggiore instabilità si concentreranno soprattutto sul versante orientale, dove si formerà una zona di convergenza tra l’aria in risalita dal Nord Africa e quella di origine occidentale associata alla perturbazione. Il contrasto tra queste masse d’aria, caratterizzate da temperature e contenuti di umidità differenti, potrà favorire lo sviluppo di temporali. I fenomeni potranno persistere anche per alcune ore sulle medesime zone, concentrando gli accumuli su aree circoscritte.

Nubi diffuse sul resto d’Italia

Sul resto del Paese gli effetti della perturbazione saranno meno evidenti, pur in presenza di una copertura nuvolosa diffusa. Gli annuvolamenti riguarderanno in particolare le restanti regioni del Nord, il Centro e i settori del basso versante tirrenico, mentre le precipitazioni rimarranno prevalentemente confinate sulle aree nordoccidentali e sulla Sardegna orientale.