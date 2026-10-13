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Le previsioni meteo sono chiare. Da mercoledì 14 tornerà in auge l’anticiclone, con un logico miglioramento delle condizioni meteo, riportando una fase di tempo stabile e mite (solo di giorno) che dovrebbe accompagnarci almeno fino a venerdì 16. Saranno quindi giornate con totale assenza di pioggia, temperature in aumento e clima gradevole, ma senza alcun rischio di caldo estivo.

Che cosa succederà

Per la verità, non avremo una cupola anticiclonica di quelle estreme, perché ci sarà una discreta ventilazione dai quadranti nordorientali, che contribuirà a mantenere l’atmosfera relativamente fresca, soprattutto nelle ore notturne e al primo mattino. Questo flusso potrà inoltre favorire la formazione di qualche annuvolamento irregolare nel corso del pomeriggio lungo l’Appennino, in particolare sui versanti adriatici. Si tratterà comunque di fenomeni generalmente limitati, che non dovrebbero creare alcun tipo di problema.

Gli effetti non sono quelli estivi

Come è facile intuire, non parliamo certo di condizioni meteo di stampo estivo. Anzi, particolare attenzione andrà riservata alle nebbie, che potranno formarsi durante la notte e nelle prime ore del mattino, soprattutto in alcuni settori della Pianura Padana e nelle vallate più interne delle regioni centrali. Bisognerà fare i conti sia con il freddo nottetempo, sia con la scarsa visibilità mattutina, che potrebbe rappresentare un pericolo per gli spostamenti nelle prime ore dell’alba.

Per quanto riguarda le temperature pomeridiane, avremo una lieve ripresa termica, con valori tra 22 e 25°C, ma senza tirare in ballo l’estate. Ormai quel tipo di valori, sui 30°C o anche superiori, sono già un lontano ricordo e li avremo, con ogni probabilità, solo da maggio 2027 in poi.

Occhio alle escursioni termiche

Come detto, prepariamoci a marcate escursioni termiche tra il giorno e la notte, tipiche delle fasi anticicloniche caratterizzate da cieli sereni o poco nuvolosi. Ci sono invece delle novità per quanto riguarda il fine settimana, con la discesa di una massa d’aria più umida da nord-est verso sud-ovest, che potrebbe portare un po’ di pioggia sulle estreme regioni occidentali. Ne riparleremo comunque nei prossimi aggiornamenti meteo.

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE