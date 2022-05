Le condizioni meteo cambieranno già nelle prossime ore ad iniziare dal Nord Italia, dove è attesa una prima intrusione di aria lievemente più fresca in quota che darà innesco a temporali a partire dal Piemonte e la Valle d’Aosta, che rapidamente si estenderanno verso est, interessando ampliare nelle regioni settentrionali italiane.

Una prima raffica di temporali è attesa questo pomeriggio su Alpi e Prealpi, si tratterà di fenomeni a carattere locale, tipici di queste aree. Sono detti anche temporali di calore. Nel frattempo, il caldo diventerà considerevole su tutta Italia, raggiungendo valori da record in varie località.

Questa ondata di caldo appare piuttosto sgradevole in alcune aree italiane per la sua persistenza è precocità. Rammentiamo che siamo ancora in primavera, e che temperature molto elevate in passato si registravano con giugno inoltrato, specie nelle regioni settentrionali. Decisamente diverso invece era per le regioni del Sud Italia, Sicilia Sardegna, che nella prima decade di giugno iniziavano ad essere soggette incursioni d’aria calda africana, ma generalmente di breve durata.

Col calore si genera energia che favorisce anche una maggiore intensità di fenomeni atmosferici, quindi dei temporali. Qualche giorno fa abbiamo visto dei video dell’intensità che hanno raggiunto i temporali tra Francia, Germania e Benelux, ancor prima quelli assurdi che si sono abbattuti in Ucraina, Bielorussia e alcune aree delle Repubbliche Baltiche, oltre che in regioni al confine con la Russia europea.

Ebbene ciò è successo ancor prima che si verificasse questa grande ondata di calore, attualmente abbiamo quindi molta più energia rispetto a quei giorni. Così anche rispetto a ciò che è avvenuto tra Francia, Germania e Benelux, specialmente in Pianura Padana, area soggetta a fenomeni meteo estremi con l’ingresso di aria fresca in quota dopo periodo caldo.

Quindi, i primi temporali stanotte andranno a colpire probabilmente città come Milano e Torino, per spostarsi poi verso est interessare aree come Padova, Treviso, e forse anche Udine. Come consueto dobbiamo evidenziare che i temporali sono fenomeni a carattere locale, e che le località indicate rientrano tra quelle che potrebbero essere investite da tali fenomeni atmosferici.

Associate temporali si potrebbero manifestare delle tempeste elettriche, locali nubifragi e grandinate.

Questo primo peggioramento sarà il preludio di uno molto più marcato che avremo soprattutto nella giornata di martedì, quando transiterà un fronte perturbato sulle regioni settentrionali. Ma ancor più, una bassa pressione si andrà a formare ridosso della Sardegna, e un fronte temporalesco interesserà questa regione, dopo un’ondata di calore.

Per approfondire:

La perturbazione tenderà gradualmente a diradare la sua intensità man mano che si sposterà verso est, questo in base alle ultime informazioni meteo che abbiamo a disposizione, ma potrà recare instabilità atmosferica soprattutto sulle zone interne della Penisola con temporali pomeridiani. Tale evento meteo potrebbe abbassare la temperatura.