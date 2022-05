Entra nel vivo l’ondata di caldo, che ci accompagnerà in un weekend dal meteo decisamente rovente. E’ un caldo assurdo per il periodo, tanto che in alcune località la colonnina di mercurio si spingerà su livelli da record del periodo, come già accaduto in altre parti d’Europa.

In Italia le maggiori anomalie si misurano al Nord, con temperature anche di 8-10 gradi sopra la media sulle località di pianure ed interne. Ora il grande caldo tende pian piano ad estendersi anche verso tutto il Centro-Sud, tanto che in avvio di settimana troveremo qui le temperature più elevate.

Le fiammate di caldo africano a Maggio, è giusto evidenziarlo, sono più tipiche sulle regioni meridionali. Questa nuova rimonta di correnti più calde nord-africane si sta realizzando grazie al concomitante affondo di una nuova saccatura atlantica, da cui partirà il cambiamento che colpirà in modo veemente anche l’Italia.

Le prime insidie si mostreranno già ad inizio settimana, con graduale cedimento dell’anticiclone africano che lascerà strada ai primi spifferi d’aria instabile verso le Alpi. Torneranno protagonisti i temporali, ma si tratterà in questa fase del flusso prefrontale, con temporali da contrasto.

In arrivo violenti temporali, le zone più colpite

Tra martedì e mercoledì il peggioramento vero e proprio farà ufficialmente ingresso, con un impulso perturbato ben organizzato accompagnato da aria più fredda in discesa dalle latitudini più settentrionali. I contrasti termici saranno propizi all’innesco di temporali anche violenti.

Inizialmente saranno le regioni settentrionali quelle più colpite dal maltempo, mentre da mercoledì il tempo peggiorerà anche tra il Centro Italia e la Sardegna. Al contrario, le regioni del Sud resteranno sotto tiro dei flussi africani con il caldo che raggiungerà l’apice proprio tra martedì e mercoledì.

L’Italia sarà quindi spaccata in due e la successiva evoluzione sarà collegata alla rotta che seguirà il vortice depressionario, atteso portarsi a ridosso della Sardegna a metà settimana. Il carico di piogge e temporali potrebbe stentare a raggiungere le regioni più meridionali della Penisola.

Lo stesso calo delle temperature dipenderà dalla stessa goccia fredda. Qualora la circolazione ciclonica sfili verso il Sud, il caldo africano verrebbe spazzato via in modo irruento anche da queste zone. Nel caso in cui il vortice segua una rotta più occidentale, il calo termico risulterebbe più limitato.