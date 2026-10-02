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Salire in quota e poi guardare giù, per chi soffre di vertigini, è un’esperienza non proprio piacevole. Vi potrà sembra un paragone che non c’entra nulla, ma in realtà è un esempio calzante, eccome… Sì, perché vedrete che il cambiamento delle condizioni meteo climatiche sarà paragonabile a un bel salto nel vuoto

Già, il rischio che si possa passare dal caldo anomalo al freddo sta crescendo. Lo dicono alcuni modelli di previsione, lo dicono alcuni autorevoli centri di calcolo internazionali. Per ora si tratta di segnali, ma saperli cogliere significa molto semplicemente anticipare i tempi.

I tempi previsionali, perché poi sono quelli che fanno la differenza. Sono quelli che vi tengono incollati ai vari approfondimenti, quindi il nostro compito dev’essere quello, appunto, di anticipare i tempi.

Tempi ormai maturi, su questo non v’è dubbio, anche perché dalle attuali anomalie termiche cosa volete che possa scaturire? Probabilmente un periodo opposto, probabilmente dinamiche bariche capaci di ribaltare completamente la situazione. E’ per questo motivo che siamo propensi a prendere seriamente in considerazione alcuni interessanti segnali.

Sì, ma di che segnali state parlando? Tranquilli, ve lo spieghiamo… Da alcuni giorni vi sono delle proiezioni modellistiche orientate in direzione di possenti scambi meridiani attorno a metà mese. Significa, molto semplicemente, che aria fredda da nord potrebbe gettarsi con impeto verso sud. Ovvero in direzione del Mediterraneo.

Il rischio che si possa passare dal caldo d’Estate all’Autunno inoltrato c’è, ve lo diciamo. Potremmo passare in men che non si dica dalle maniche corte ai giubbotti, dai pantaloncini ai pantaloni, dall’aria condizionata al riscaldamento. Eh già, proprio così, stiamo procedendo spediti verso uno strapiombo meteo mica da ridere.