Questa è la novità meteo delle nuove stagioni estive, con fenomeni atmosferici al limite dell’estremo anche in Europa. Si passa dal caldo estremo africano, a temporali che assumono violenza eccezionale per i nostri standard.

In Germania sono stati avvisati una ventina di tornado in poche ore di venerdì, molti hanno attraversato centri urbani.

Non ci risulta, al momento, che i tornado abbiano raggiunto una potenza distruttiva. Al loro transito hanno strappato e abbattuto alberi, danneggiato tetti, procurato altri danni per via di oggetti in voli.

Insomma, nei prossimi giorni, quando i temporali raggiungeranno il Nord Italia, eventi meteo analoghi potrebbero toccare varie aree anche da noi.