METEO SINO AL 28 MAGGIO 2022, ANALISI E PREVISIONE

La fase acuta dell’anticiclone africano caratterizza lo scenario meteo sull’Italia. Siamo alle prese con caldo davvero anomalo, dovuto all’afflusso di correnti d’origine sahariana. La colonnina di mercurio sull’Italia tende a spingersi fino a picchi di 35 gradi, ma localmente anche superiori. Si tratta di valori localmente prossimi ai record del periodo.

Questo caldo eccezionale è però agli sgoccioli, almeno sul Nord Italia, ed i primi violenti temporali in arrivo sulle Alpi indicano un lento declino dell’anticiclone africano, sotto le arrembanti correnti atlantiche. Nel corso dell’inizio settimana il flusso perturbato atlantico tenderà a scendere ulteriormente di latitudine, con primi temporali più diffusi al Nord tra Alpi ed alte pianure.

Il fronte temporalesco più attivo farà ingresso tra martedì e mercoledì, con il progressivo affondo del vortice ciclonico dal Mare del Nord verso il Mediterraneo. In questa fase i temporali, anche forti, colpiranno la Val Padana, mentre il Centro-Sud dell’Italia resterà ancora sotto le grinfie dell’anticiclone africano.

Che evoluzione aspettarci? Tutto dipenderà dalla rotta del vortice ciclonico che si isolerà sul Mediterraneo Occidentale tra Baleari e Sardegna, faticando a portarsi sull’Italia. Se questa tendenza fosse confermata, l’anticiclone africano potrebbe reggere un po’ più a lungo al Centro-Sud, addirittura fino a ridosso del prossimo weekend, con fenomeni di instabilità più modesti.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 23 Maggio: il previsto indebolimento dell’anticiclone comporterà un peggioramento in giornata al Nord, con temporali più diffusi sulle Alpi localmente in estensione alle pianure pedemontane adiacenti. Sole e caldo domineranno su resto d’Italia, con temperature ancora in aumento.

Martedì 24 Maggio: avvio di giornata con prevalenti schiarite, tranne che sulle Alpi dove saranno presenti nubi e locali precipitazioni. Peggiora nettamente in giornata con temporali anche forti in espansione al Nord-Ovest e poi anche al Triveneto. Ci sarà rischio di locali nubifragi e grandinate. Non esclusi rovesci anche in Liguria. Resta in attesa il Centro-Sud, con picco della calura.

Mercoledì 25 Maggio: instabilità diffusa al Nord, con nubi e precipitazioni temporalesche intermittenti, localmente forti. Maggiore nuvolosità e qualche fenomeno anche tra Toscana, Umbria e nord Sardegna. Regge il bel tempo sul resto d’Italia.

Ulteriori tendenze meteo: possibile estensione dell’instabilità al Centro-Sud, per l’azione di un vortice a ridosso della Sardegna e in probabile movimento verso est. Il caldo africano potrebbe resistere più a lungo al Sud, per cedere sul finire della settimana.