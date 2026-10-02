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Guardare i modelli di previsione, di questi tempi, è disarmante. Le condizioni meteo climatiche non sembrano avere la minima intenzione di orientarsi in altre direzioni, l’unica direzione percorribile al momento resta quella dell’Anticiclone Africano

Diciamo, non se ne può più. Non perché le belle giornate non facciano piacere, ci mancherebbe altro, non perché il caldo non possa far piacere, ci mancherebbe altro, piuttosto ci si dovrebbe interrogare se quanto stiamo osservando è normale o no.

No, non lo è. Ci si dovrebbe interrogare anche su un altro aspetto, ovvero quanto sarà deleterio il caldo anomalo per il prosieguo della stagione? Quesito al quale abbiamo già ampiamente risposto, quesito che andrà riproposto fin tanto che qualcosa all’orizzonte non cambierà.

Cambiamento? Beh, puntiamo sempre al 10 ottobre, ma a questo punto l’atmosfera deve sbrigarsi, a questo punto deve darsi una mossa altrimenti rischiamo di tirarci dietro l’Anticiclone sino a metà mese. Non vogliamo nemmeno pensarci, ricordiamoci che più si andrà avanti con condizioni meteo climatiche estive peggio sarà.

Il rischio del severissimo maltempo crescerà ogni giorni in più d’Alta Pressione, inutile nascondersi dietro a un dito. Quindi presto, facciamo presto per cortesia, di questo tempo non ne abbiamo più bisogno, magari ne avremo bisogno nel momento in cui dovessimo affrontare un lungo periodo di piogge.

Piogge che latitano, piogge che mancano da un po’, piogge che purtroppo quando arrivano sulle nostre regioni cadono con irrazionalità. Questo è il mood che va avanti ormai da maggio scorso, quindi occhio, perché l’Autunno sta entrando nel vivo e parlare d’Estate è roba da matti.