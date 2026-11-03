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Il ciclone arrivato lo scorso weekend al centro-sud Italia si è definitivamente spostato sulla Grecia, dove sta velocemente perdendo colpi. Ne consegue un generale miglioramento che, però, su alcune regioni non durerà a lungo. In effetti, sul Mediterraneo occidentale sta prendendo forma un’altra perturbazione che, col passare delle ore, tenderà lentamente a estendersi in direzione dell’Italia.

Nuova perturbazione verso l’Italia

Sarà proprio questa perturbazione a generare un’altra ondata di maltempo nel corso di questa settimana, però occorre precisare che non tutta Italia sarà interessata dalle piogge.

In questo aggiornamento ci concentreremo essenzialmente sulle previsioni per questo mercoledì 4 novembre, poiché il prosieguo della settimana resta ancora parecchio incerto e, di conseguenza, ci saranno ulteriori aggiornamenti per chiarire al meglio ogni dubbio.

Dove pioverà mercoledì

Per quanto riguarda questo mercoledì, la perturbazione ora situata tra le coste spagnole orientali e le isole Baleari tenderà lentamente a muoversi verso est, andando a destabilizzare l’atmosfera soprattutto sulle isole maggiori, il nord-ovest e l’estremo sud.

Si attiveranno delle insidiose correnti orientali o sud-orientali al suolo, non particolarmente forti, però comunque efficaci, perché andranno a convergere all’interno di questa perturbazione, andando ad alimentarla ulteriormente.

Sarà proprio questo vento umido e instabile di scirocco a generare dei rovesci e degli acquazzoni soprattutto sulla Sardegna orientale e sulla Sicilia orientale.

Tra Nuorese e Olbiese e poi tra Messinese ionico e Catanese potrebbero svilupparsi temporali localmente stazionari, capaci di riversare al suolo grosse quantità di pioggia in breve tempo.

È molto probabile che si tratti di temporali stazionari, ragion per cui potrebbero insistere sulle stesse zone per diverse ore consecutive.

Come se non bastasse, questi temporali che tenderanno a svilupparsi nel corso di mercoledì potrebbero persistere anche nella giornata di giovedì 5 novembre, accrescendo ancor di più gli accumuli pluviometrici.

Rovesci anche in Calabria e Piemonte

Possibile formazione di rovesci o temporali anche sulla bassa Calabria, per lo più sul Reggino ionico, ma qui saranno molto più isolati rispetto alla Sicilia orientale.

Da non dimenticare la possibilità di piogge, sempre parlando di questo mercoledì 4 novembre, sul Piemonte occidentale, in particolar modo a ridosso delle montagne, però non saranno fenomeni particolarmente intensi.