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Ottobre è il mese in cui l’Italia mostra con più chiarezza la sua natura di Paese lungo, montuoso e circondato dal mare. Sulle Alpi l’autunno è già una stagione matura, mentre sulle coste di Sicilia e Sardegna l’aria conserva spesso un tepore quasi estivo. Non sono impressioni: lo dicono le medie del trentennio 1991-2020, il periodo di riferimento indicato dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale. Valori indicativi, certo, ma utili per capire perché l’autunno, ogni anno, entra in scena con tempi così diversi.

Le Alpi, dove l’autunno arriva in anticipo

In alta quota la stagione cambia volto già a settembre. A Livigno, a circa 1.800 metri, la temperatura media di ottobre si aggira intorno ai 4°C e le gelate notturne sono la regola fin dalle prime settimane del mese. Con la quota l’aria si raffredda di circa 0,6°C ogni 100 metri, e nelle notti serene le conche alpine trattengono l’aria fredda che scivola dai versanti. È l’inversione termica: uno strato d’aria più fredda che ristagna sul fondovalle, sotto uno più mite.

Più in basso il quadro si addolcisce. A Bolzano la media mensile resta vicina ai 12°C, ma le minime scendono intorno ai 5°C e le prime gelate compaiono di solito tra fine ottobre e novembre. Non a caso è sulle Alpi che arrivano, spesso già a inizio mese, le prime nevicate della stagione.

L’Appennino interno, autunno anche qui subito

Lontano dal mare, sui rilievi del Centro e del Sud Italia, l’escursione termica tra giorno e notte diventa ampia. A Potenza, a oltre 800 metri, la media di ottobre si attesta sui 12°C, con minime che nelle notti limpide di fine mese possono avvicinarsi allo zero. Qui la distanza dal mare conta più della latitudine: il Mediterraneo, che restituisce lentamente il calore accumulato in estate, non arriva a mitigare. Le prime gelate, nelle conche appenniniche, compaiono in genere tra fine mese e novembre, soprattutto quando irrompe aria fredda dai quadranti settentrionali.

Nella Pianura Padana, al Nord Italia, Milano si ferma intorno ai 14°C: l’influsso marittimo è assente e tornano le prime nebbie.

Le città costiere, tra mitezza e piogge abbondanti

Sulle coste il mare funziona da accumulatore di calore e tiene le temperature su valori più alti: circa 18°C di media sia a Genova sia a Napoli. Ottobre è però anche uno dei mesi più piovosi del versante tirrenico. A Genova le precipitazioni medie superano i 150 millimetri, a Napoli oltrepassano i 100. Il mare ancora caldo cede umidità all’atmosfera e, all’arrivo delle prime correnti fresche atlantiche, quell’energia alimenta piogge spesso intense, ma distribuite in modo irregolare.

Le Isole Maggiori, dove l’estate indugia a restare in autunno

Sulle Isole Maggiori l’autunno si fa sentire più nella luce, più bassa e dorata, che nel termometro. A Palermo la media di ottobre si avvicina ai 21°C, a Cagliari si aggira sui 19-20°C, e il gelo resta di fatto sconosciuto. Anche le piogge sono contenute: Cagliari raccoglie in media circa 50 millimetri, meno della metà di Napoli.

Un calendario che si sposta in avanti

Su questo quadro pesa il Riscaldamento Globale. Il rapporto europeo di Copernicus e WMO segnala per il 2025 temperature superficiali del mare da record in Europa, e un Mediterraneo più caldo allunga la coda dell’estate sulle coste, rendendo più energetiche le piogge autunnali. Il divario tra Alpi e Sicilia resta, ma l’inizio dell’autunno tende a slittare in avanti.

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