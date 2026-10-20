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Non fa freddo per la stagione, e molti utenti se ne sono accorti. Nonostante l’alternanza di fasi meteo più stabili e altre perturbate, ci stiamo oramai avvicinando all’ultima parte di ottobre, ma il clima resta relativamente mite, soprattutto durante le ore centrali della giornata, nelle giornate soleggiate. E pur in un periodo abbastanza perturbato come quello che stiamo vivendo, con numerosi temporali e piogge diffuse, la situazione termica non è affatto fredda.

Tra alta pressione e correnti atlantiche

Come detto, l’anticiclone si è già ritirato verso l’Atlantico e, così facendo, ha permesso l’ingresso di correnti occidentali più umide, fresche e instabili. Questo cambiamento ha portato un forte aumento della nuvolosità e il ritorno delle precipitazioni diffuse in molte regioni, come abbiamo già trattato in altri articoli. Da questo punto di vista, le condizioni meteo saranno comunque un po’ più dinamiche e tipiche del periodo, con un’alternanza tra momenti asciutti, annuvolamenti e passaggi piovosi. La maggiore presenza di nubi e le precipitazioni mantengono le massime un po’ più contenute, ma pur sempre su valori tutt’altro che freddi.

Questo perché le masse d’aria più fredde continuano a interessare soprattutto le aree settentrionali del continente europeo, senza riuscire a raggiungere direttamente le nostre latitudini. Abbiamo qualche sbuffo instabile, ma da qui a parlare di freddo vero ce ne vuole…

Di conseguenza, gli eventuali cambiamenti dovuti all’aumento delle precipitazioni sono originati dal flusso atlantico, qualcosa di umido e mite, e non da irruzioni fredde di aria artica o addirittura polare continentale. Per quanto riguarda queste masse d’aria, il freddo rimane davvero confinato alle alte latitudini, senza interessarci neanche di striscio. A titolo informativo, quando arrivano ampie schiarite è molto comune superare i 20°C un po’ in tutta Italia: un clima che ci potremmo aspettare a fine settembre o, al più, nei primi giorni di ottobre, e non alla fine di questo mese.

Quando arriverà il primo freddo autunnale?

Non si vede un cambiamento deciso nelle tendenze meteo proprio perché, a parte una breve irruzione fredda nel fine settimana, le temperature torneranno ancora una volta a salire dal 27-28 ottobre. Per adesso, quindi, questo mese con ogni probabilità risulterà tra i più caldi mai osservati, e ciò va a sommarsi all’estate più calda di sempre e al quadrimestre giugno-settembre più mite della serie storica. Insomma, dobbiamo oramai abituarci a queste eterne anomalie positive per quanto riguarda l’andamento termico.

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE