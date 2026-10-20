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Temporali intensi sulla Liguria occidentale, attesi oltre 300 millimetri

Si stanno organizzando aree temporalesche piuttosto intense sul settore occidentale della Liguria, proprio com’era previsto dai modelli matematici. Qui si scaricheranno grosse quantità di pioggia e alcuni modelli matematici indicano totali di precipitazioni, nelle zone dell’immediato entroterra costiero del savonese fino quasi all’imperiese e in parte di Genova, parliamo della zona occidentale della città, addirittura di oltre 300 millimetri: sono quantità di pioggia che in queste zone abbiamo comunque già rilevato in passato, come accaduto anche nel recente episodio delle forti piogge tra domenica 18 e lunedì 19.

Violenti temporali su Marsiglia e sulla Corsica

Segnaliamo inoltre la situazione temporalesca che si sta verificando sulla Francia, in specie sull’area di Marsiglia, colpita da violenti temporali da ore. Nel frattempo il vento di sud-est sta generando precipitazioni sulla Corsica orientale, dove si sta formando un’area temporalesca, quindi si tratta di precipitazioni orografiche.

Nord-Ovest, forte evento piovoso sul Piemonte settentrionale

Per quanto riguarda il Nord-Ovest Italia, bisogna dire che le precipitazioni sono limitate alla pianura piemontese e al momento appaiono deboli, ma sono le ore 7:00 del mattino. Qualche precipitazione cade anche sul settore settentrionale della Lombardia, ma sarà soprattutto il Piemonte a vedere le forti precipitazioni, specialmente il settore settentrionale, dove è atteso un forte evento piovoso dovuto allo Stau, cioè lo sbarramento che i rilievi molto elevati oppongono all’aria umida in arrivo da est-sud-est: la Pianura Padana è infatti interessata da correnti orientali. L’evoluzione si può seguire anche dalle immagini del Meteosat.

Inversioni termiche sul Nord-Est e notte tropicale in Sardegna

Sul resto d’Italia le condizioni meteorologiche non sono affatto perturbate, anzi bisogna dire che soprattutto sul versante adriatico e sulle pianure del Nord-Est, in specie in Emilia-Romagna, il cielo ancora sereno o poco nuvoloso ha favorito le inversioni termiche, con valori notturni anche sotto i 10°C, soprattutto in Romagna, dove la temperatura si attesta mediamente tra 8°C e 9°C. Segnaliamo piuttosto i valori intorno ai 20°C sull’imperiese, segno che il vento di sud-est porta aria calda dal mare.

Notte tropicale in Sardegna, dove le temperature superano diffusamente i 20°C, anzi si aggirano mediamente attorno ai 23°C in parecchie località. In Sicilia le temperature sono inferiori, eccetto il settore sud-occidentale, dove si va sui 20°C, e qualcosa in più sul settore nord-occidentale. Altrove si sente l’autunno, con temperature notturne intorno ai 13-14°C, valori che va detto restano comunque di poco sopra la media e tra l’altro compatibili col vento che viene da sud-est, ovvero lo Scirocco. Del resto i modelli matematici avevano già indicato il ritorno delle piogge diffuse sull’Italia.

Neve sotto i 2000 metri sulle Alpi del Nord-Ovest

In montagna le temperature scendono sotto 0°C, ma stiamo parlando di alta montagna, oltre i 2800 metri di quota. A proposito di questo, sono previste precipitazioni nevose che scenderanno sotto i 2000 metri sul settore nord-occidentale e in alcune aree potrebbero cadere anche grosse quantità di neve, soprattutto sul settore settentrionale, però è una neve autunnale.

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