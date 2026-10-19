Seguici su Google

Già, proprio così, stiamo entrando nel vivo della stagione. Inutile ricordarvi che siamo nettamente in ritardo sulla tabella di marcia, più importante al contrario ricordarvi che le condizioni meteo climatiche stanno cambiando

Un cambiamento importante, un cambiamento che interverrà con foga nel corso della prossima settimana. Ebbene sì, sta iniziando il periodo propizio alle cosiddette “burrasche autunnali”. Un periodo durante il quale l’Oceano Atlantico dovrebbe riuscire a prendere il sopravvento, un periodo durante il quale l’Oceano Atlantico dovrebbe riuscire a portarci serie perturbazioni.

Per serie intendiamo quelle perturbazioni accompagnate da forte vento, da forti piogge, dal fresco autunnale, insomma da tutti quei fenomeni atmosferici tipici di questo periodo.

Ma cosa si intende per “burrasca autunnale”? Beh, sicuramente un’ondata di maltempo coi fiocchi. Solitamente si fa riferimento a un’ondata di maltempo associata a vento di burrasca, non necessariamente a piogge abbondanti piuttosto al vento di quel tipo. Perché il termine “burrasca” fa parte della classificazione del vento stesso.

Potrebbero esserci anche delle tempeste, sempre per lo stesso motivo. Osservando le proiezioni modellistiche beh, diciamo che la situazione sembra evolvere in quella direzione, in direzione delle prime burrasche.

Le depressioni nord atlantiche saranno profonde, più profonde saranno maggiore sarà il rischio di trovarci difronte le vere burrasche. Un rischio che dobbiamo correre, anche perché certi scenari meteo climatici fanno parte della normalità stagionale. Spesso ce lo si dimentica, ma anche le burrasche rappresentano uno degli scenari contemplabili.

Vedremo, fatto sta che ci siamo, fatto sta che stiamo entrando nel vivo del dominio atlantico e ben presto capiremo di che pasta è fatto. Forse già nel fine settimana.