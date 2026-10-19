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Ottobre si appresta a mostrare un volto meteo più movimentato, con il ritorno delle piogge finalmente capaci di colpire gran parte del Paese. A livello di temperature però l’autunno stenterà ancora, considerano la persistenza di correnti miti. C’è infatti peraltro da rimarcare come il respiro caldo prefrontale, a precedere la perturbazione, farà sentire i suoi effetti sulle nostre regioni meridionali, dove si tornerà ad un clima a maniche corte. Le masse d’aria fredde non troveranno ancora un varco verso l’Italia.

Nei prossimi giorni vivremo soprattutto una pesante svolta autunnale, tanto che potranno abbattersi piogge torrenziali e nubifragi. Il fronte perturbato parrebbe frenare proprio una volta giunto sull’Italia, a causa della resistenza imposta da un promontorio subtropicale più ad est proteso verso le nostre regioni meridionali ed i Balcani. Questo rallentamento della progressione del fronte contribuirà ad esaltare i fenomeni sulle zone colpite, favorendo il pericoloso stazionamento dei temporali autorigeneranti per più tempo sulle stesse zone.

L’intenso richiamo d’aria calda ed umida di matrice nord-africana investirà tutta Italia, esaltando da un lato il maltempo ma dall’altra determinando un rialzo termico. La fase iniziale del peggioramento sarà accompagnata da questo flusso meridionale che accentuerà i contrasti ed incrementerà il vapore a disposizione dei temporali. Il previsto rialzo termico sarà più evidente sulle estreme regioni meridionali e sulle due Isole Maggiori. Le temperature supereranno in molti casi i 25 gradi, sino a picchi di 30 gradi in Sicilia sul palermitano, in particolare Martedì 20 Ottobre lungo le zone sottovento allo scirocco.

Settimana dinamica ed il caldo al Sud si spegnerà rapidamente, ma possibili sorprese per fine ottobre

Tutto questo caldo durerà poco, trattandosi di un richiamo caldo prefrontale. Già da Mercoledì 21 ottobre le temperature diminuiranno e torneranno prossime alla media anche al Sud, con l’ingresso della perturbazione atlantica che porterà le piogge anche al Meridione, specie sulla fascia tirrenica. Al seguito del fronte affluiranno correnti più fredde che daranno sensazioni di vero meteo autunnale su tutto il Paese, con anche le prime copiose nevicate sulle Alpi a quote generalmente superiori ai 2000 metri. Non è certo un evento per il mese di ottobre.

Il calo termico sarà in gran parte collegato all’impatto della perturbazione con la nuvolosità e le precipitazioni. Al Nord i valori diurni scenderanno diffusamente anche sotto i 20°C, ma sarà uno scenario tipico autunnale. L’unica novità è quindi legata al fatto che si apprezzerà il meteo autunnale e non è poco dopo settimane prevalentemente anticicloniche, ma sul piano termico la svolta sarà meno evidente.

Cosa possiamo attenderci per il finale di ottobre? La parentesi perturbata di questa settimana potrebbe attrarre delle altre perturbazioni sin verso il weekend del 24-25 ottobre. In seguito l’anticiclone parrebbe in grado sferrare l’ennesimo assalto verso il Mediterraneo e l’Europa Centro-Meridionale, ricacciando indietro l’autunno. Non ci sono quindi ancora le condizioni ideali per un meteo autunnale duraturo con il treno di perturbazioni diretto verso l’Italia.

Questo articolo è redatto da parte dell’autore, tenendo conto dei più recenti aggiornamenti degli autorevoli modelli proposti da ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) ed il Global Forecast System ( GFS ), interpretati per le previsioni e l’evoluzione meteo.