Seguici su Google

Ondata di maltempo assolutamente da non sottovalutare quella in arrivo in Italia tra poche ore. Tra il 17 e il 18 ottobre le piogge torrenziali hanno duramente colpito la Spagna orientale, in particolar modo nei territori compresi tra Alicante e Valencia. Le piogge hanno assunto connotati estremi, tanto da creare accumuli pluviometrici superiori ai 500 mm, come ad esempio nella località turistica di Oliva. La situazione è critica, poiché le forti piogge hanno scatenato allagamenti, alluvioni lampo, disagi e purtroppo anche feriti e una vittima.

Maltempo dalla Spagna verso l’Italia

Questa perturbazione si sta lentamente spostando verso l’Italia, dove il suo arrivo è ormai confermato nel corso di questo martedì 20 ottobre.

La forte instabilità al momento sta interessando principalmente la Francia e tutta la Costa Azzurra, dove sono in azione temporali semistazionari con nubifragi e forti raffiche di vento.

Tuttavia, tra poche ore toccherà anche all’Italia dover fare i conti con il forte maltempo.

Martedì 20 ottobre, ecco il maltempo

Già dalle prime ore di martedì piogge e temporali invaderanno la Liguria e gran parte del nord-ovest, dopodiché il vasto fronte temporalesco investirà in pieno gran parte del medio-alto Tirreno e tutto il nord Italia, causando tanta pioggia, locali violenti temporali e intense raffiche di vento.

Anche la Sardegna sarà presa in pieno dai forti temporali provenienti da ovest.

Fortunatamente non sarà un fronte perturbato stazionario, pertanto non dovrebbero verificarsi temporali di decine di ore di persistenza sulle stesse zone.

Tuttavia, questi temporali non andranno assolutamente sottovalutati, poiché saranno fortemente potenziati da tutta l’energia presente nel Mar Tirreno e nel Mar Ligure, dove, ricordiamo, ci sono ancora temperature superficiali dell’acqua superiori alle medie tipiche del periodo.

Liguria centrale, possibili accumuli oltre i 200 mm

Tutto questo calore diverrà chiaramente energia per i temporali, che potranno così scatenare piogge molto forti con rain rate ragguardevoli.

In altre parole, saranno probabili accumuli di pioggia, come ad esempio sulla Liguria centrale, superiori ai 200 mm, che potrebbero causare allagamenti e disagi.

Entro mercoledì le forti piogge coinvolgeranno anche tutta l’alta Lombardia, il Trentino-Alto Adige e l’alto Piemonte, e ancora rovesci e temporali saranno possibili tra Toscana, Lazio e Campania.

Maltempo veloce anche per il sud Italia, sebbene al momento non sussistano condizioni per fenomeni particolarmente severi.