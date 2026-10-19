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Nessuna allerta rossa, ma criticità sulla Liguria centro-occidentale

Abbiamo osservato il comunicato della Protezione Civile e, bene, non c’è nessuna allerta rossa. Ricordiamo che le allerte meteo sono un aspetto estremamente delicato e vanno emesse esclusivamente da Enti ufficiali: possono emetterle anche i Comuni, possono emetterle diversi Enti come dicevo, ma non i siti meteo, che possono riportare, come il nostro, quanto comunicato in questo caso dalla Protezione Civile. Vediamo pertanto nel dettaglio che cosa indica: per la giornata di martedì 20 è attesa una situazione di criticità soprattutto nella Liguria centro-occidentale, probabilmente anche Genova compresa. Questo perché ci saranno correnti sud-orientali che andranno a innescare uno sviluppo di nubi e precipitazioni soprattutto a ridosso della Liguria che, come sappiamo, essendo montuosa genera una situazione di stau e precipitazioni anche estremamente abbondanti.

Abbiamo poi, tra le altre cose, dei termini di paragone per precipitazioni estremamente intense proprio in questi giorni, causate da questa perturbazione in Spagna e previste tra poche ore in Francia. Vedremo l’evoluzione, tuttavia è opportuno che chi si trova da quelle parti segua anche le indicazioni emesse dai Comuni e che comunque si attenga alle disposizioni previste.

Allerta meteo gialla: le aree coinvolte

Per quanto riguarda l’allerta meteo gialla, questa viene indicata per il Piemonte settentrionale, per il basso Piemonte, per l’Emilia occidentale, per la Toscana tirrenica, il Lazio intero, l’Umbria, la Sardegna nord-occidentale e la parte centro-orientale della Sardegna, compresa anche la provincia di Cagliari, e anche il Sulcis-Iglesiente. Tutte queste aree sono circoscritte dalla Protezione Civile nell’allerta meteo gialla. Un’allerta meteo gialla indica comunque la possibilità di fenomeni meteorologici intensi, da non confondere con quella arancione, che ha un significato diverso, spiegato sul sito web della Protezione Civile.

Piogge abbondanti anche su Prealpi e Nord-Est secondo i modelli matematici

Questa situazione meteorologica è nota già da diversi giorni, perché avevamo indicato la presenza di condizioni atmosferiche ideali per precipitazioni anche molto abbondanti, dopo le forti piogge tra domenica 18 e lunedì 19. Abbiamo osservato anche vari modelli matematici, che indicano comunque pioggia piuttosto intensa in varie aree del Nord Italia, tra le altre la regione prealpina lombarda, quella del Trentino-Alto Adige, del Veneto e del Friuli, dove parliamo però soprattutto della Carnia, oltre a tutte le altre zone in cui è in vigore l’allerta meteo. Qualche temporale si potrebbe verificare anche nelle regioni del Sud e in Sicilia, dove però i fenomeni sono previsti più isolati, e su questo abbiamo consultato vari modelli matematici.

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