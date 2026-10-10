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Siamo al capolinea della prima fase di maltempo acuto, con un assaggio di meteo pienamente autunnale. Un nuovo cambio di scenario è già imminente. A partire da Domenica 11 ottobre la pressione riprenderà ad aumentare e questo contribuirà ad allontanare verso est il maltempo con il ritorno del sole. L’anticiclone tornerà ad abbracciare tutta Italia inizialmente in modo molto timido, poi ben più deciso. In avvio di settimana l’Italia risentirà ancora di un flusso di correnti fresche nord/occidentali legate ad un’onda depressionaria in transito sul Centro-Est Europa. Da Martedì 13 l’alta pressione romperà gli indugi e si distenderà appieno verso il cuore del Mediterraneo.

Ci sarà così l’avvio di una fase più stabile, che prenderà sempre più piede subito dopo inizio settimana. Il vero autunno appare ancora lontano e ci sarà un nuovo dietrofront in questa seconda decade di ottobre che sta per iniziare. La colonnina di mercurio tornerà a salire riportandosi localmente sopra la media del periodo, anche se non avremo più le anomalie registrate ad inizio ottobre quando sembrava ancora tarda estate. La stabilità dominerà ovunque quasi incontrastata a partire da Martedì 13, salvo qualche ultimo refolo d’aria fredda all’estremo Sud per infiltrazioni d’aria fredda dai Balcani.

Questa grossa novità allontanerà nettamente l’autunno, con le perturbazioni che saranno così costrette a scorrere a latitudini più settentrionali. Il rinforzo anticiclonico, oltre a favorire tempo soleggiato, determinerà una ripresa delle temperature, soprattutto quelle diurne pronte a riportarsi sopra la media. Il contesto sarà mite con valori che non faticheranno a raggiungere i 24-25 gradi al Centro-Sud, ma sulle Isole Maggiori si potrebbe facilmente andare verso picchi superiori. Il promontorio anticiclonico si estenderà non solo sul bacino centrale del Mediterraneo, ma anche su gran parte dell’Europa Centro-Occidentale.

Dall’Anticiclone all’Autunno piovoso, quello vero

L’Italia potrà godere di diversi giorni di tempo stabile e soleggiato anche al Nord. Le temperature risaliranno sopra la media e avremo condizioni più simili a quelle che normalmente si hanno in pieno settembre. Lo scudo anticiclonico potrebbe resistere per buona parte della prossima settimana, anche se le perturbazioni atlantiche proveranno ad erodere il perimetro settentrionale dell’anticiclone già entro il weekend del 17/18 ottobre.

Le dinamiche autunnali potrebbero entrare pienamente nel vivo dal 20 ottobre, quando vivremo un bivio decisivo verso l’ingresso in grande stile del volto piovoso della nuova stagione. Una potenziale svolta, capace di catapultarci appieno nel maltempo di stampo autunnale, potrebbe concretizzarsi nel periodo attorno al 23-25 ottobre, con vigoroso affondo ciclonico verso il Mediterraneo, coadiuvato da masse d’aria più fredda.

Naturalmente non si può ancora entrare troppo nei dettagli, ma il meteo dell’ultima decade di ottobre promette una sterzata importante verso scenari autunnali. Considerando che i mari sono ancora molto caldi, eventuali incursioni fredde precoci dirette verso il Mediterraneo potrebbero portare a contrasti esplosivi, generando fasi di meteo avverso particolarmente insidiose in caso di cicloni mediterranei.

Questo articolo è redatto da parte dell’autore, tenendo conto dei più recenti aggiornamenti degli autorevoli modelli proposti da ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) ed il Global Forecast System ( GFS ), interpretati per le previsioni e l’evoluzione meteo.