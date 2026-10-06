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Il ritorno della pioggia al Nord, con la Liguria in prima linea

Come era nelle attese, la giornata di martedì 6 ottobre 2026 parte molto instabile su alcune regioni. Attualmente diversi temporali interessano le aree attorno alla Sardegna, lambendone le coste. La novità odierna sarà il ritorno della pioggia nel Nord Italia, limitata alla Liguria e alle aree alpine e prealpine, anche con temporali, e con l’intensità maggiore proprio sulla Liguria. La Liguria è molto vulnerabile, lo ricordiamo, anche a alluvioni lampo che interessano ristrette aree come è avvenuto nel sud della Francia. L’esposizione maggiore in queste situazioni c’è in Liguria e Versilia. Tuttavia, in molte regioni italiane continuerà a splendere il sole e farà anche caldo per il periodo.

Nord: rovesci sulle Alpi, poi tocca a Emilia-Romagna e Liguria

Il cielo si presenterà nuvoloso su gran parte del Nord, soprattutto sulle aree alpine e prealpine centro-occidentali, con rovesci e temporali in intensificazione. Durante il pomeriggio i fenomeni interesseranno anche l’Emilia-Romagna e la Liguria, dove potranno essere di forte intensità. Il meccanismo è semplice da capire: l’aria umida che arriva dal mare incontra subito le montagne a ridosso della costa, è costretta a salire, si raffredda e scarica tutta l’acqua in uno spazio ristretto. Dalla sera sono previsti ampi rasserenamenti, tranne sulle zone montuose di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia occidentale, dove permarranno ancora condizioni di instabilità.

Centro e Sardegna: i temporali più forti sul versante tirrenico

Nel Centro Italia e in Sardegna il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con le nubi più consistenti sulle regioni tirreniche, in particolare tra Toscana meridionale, Lazio, Sardegna, Umbria e Marche. Qui sono attesi rovesci e temporali, localmente molto intensi, soprattutto lungo le coste tra Lazio e Toscana e nelle zone interne tra Lazio e Umbria. Dal pomeriggio le precipitazioni si estenderanno anche alle montagne dell’Abruzzo, ma con minore intensità.

Sud e Sicilia: nubi in aumento dalle ore centrali

Nel Sud Italia e in Sicilia la giornata comincerà con un cielo poco nuvoloso. Dalle ore centrali le nubi diventeranno più compatte su gran parte dei settori tirrenici, in modo particolare sul nord della Campania e sulla Sicilia centro-occidentale, con locali rovesci o isolati temporali. Sul resto delle regioni il tempo resterà più stabile.

Una settimana dal volto autunnale

La giornata di oggi apre una settimana con piogge e temporali su buona parte del Paese. Il peggioramento più deciso è atteso da giovedì 8 ottobre, con il maltempo più intenso tra l’8 e il 10 ottobre, seguito dall’arrivo di aria più fresca e della prima neve sulle Alpi. Il mare ancora caldo fornisce energia ai temporali, e con essa cresce il rischio di grandine anche a ottobre. Chi vive nelle zone più esposte, Liguria e coste tra Toscana e Lazio in testa, farà bene a consultare i bollettini ufficiali della Protezione Civile prima di mettersi in viaggio.

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