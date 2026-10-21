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È ormai confermato il passaggio di un’altra perturbazione nel corso di questa settimana, anche questa proveniente dal nord Atlantico. In effetti, la pausa tra le due ondate di maltempo sarà parecchio breve, tanto che potrebbe durare non più di 24 ore. Le ultimissime piogge legate all’attuale perturbazione abbandoneranno il Triveneto e il basso Adriatico nel corso di giovedì 22 ottobre, poi spazio al sole e a tempo più stabile e tranquillo per tutti.

Ecco il ritorno della pioggia

Ma per l’appunto sarà una pausa davvero irrisoria: nel corso di venerdì 23 ottobre le condizioni meteo torneranno a guastarsi su diverse città del nord e del medio-alto Tirreno. Dopo una mattinata tutto sommato tranquilla e poco nuvolosa, seguirà un pomeriggio un po’ più dinamico e turbolento su Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta.

Su questi territori arriveranno piovaschi e qualche locale temporale, specie tra il Savonese e il Genovese, che come al solito risultano tra le zone più coinvolte dalle forti precipitazioni.

Saranno tuttavia solo avvisaglie di maltempo, che poi tenderà piano piano a intensificarsi in serata su tutto il nord-ovest e, in aggiunta, anche in Lombardia e Toscana.

Neve in arrivo sulle Alpi

In questo frangente non ci saranno solamente piogge e locali temporali. Secondo gli ultimi aggiornamenti potrebbero arrivare anche fiocchi di neve sulle Alpi centro-occidentali, chiaramente a quote piuttosto alte, indicativamente attorno ai 2000 metri di altitudine, ma con tendenza a scendere di quota di ora in ora.

Però si tratta di una dinamica interessante, preludio a un ulteriore peggioramento nella giornata di sabato, che comporterà piogge in pianura e alle basse quote e nevicate interessanti sulle Alpi orientali fin sui 1700 metri.

Nel frattempo, le condizioni meteo tenderanno a peggiorare anche su tutto il centro Italia, dopodiché la perturbazione concluderà la sua corsa al sud nella giornata di domenica 25 ottobre, ma è ancora presto per capire quali territori e quali città saranno più colpiti dalle piogge o da eventuali forti temporali.

Maltempo verso il sud

La perturbazione concluderà quindi la sua corsa al sud nella giornata di domenica 25 ottobre, ma resta ancora da capire quali territori e quali città saranno più colpiti dalle piogge o da eventuali forti temporali.

Come se non bastasse, questa non sarà l’ultima perturbazione d’ottobre, perché nell’ultima settimana del mese potrebbe palesarsi un’ultima ondata di maltempo piuttosto insidiosa proveniente dal nord Europa, la quale porterebbe anche aria più fredda e condizioni meteo quasi tardoautunnali.

Insomma, la stagione sta pian piano ingranando la marcia dopo un inizio d’ottobre più estivo che autunnale.