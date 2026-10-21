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Il maltempo è entrato in azione su gran parte d’Italia, non solo sulle regioni settentrionali, ma anche sul dimenticato meridione, dove la necessità di pioggia è assolutamente primaria. Il primo fronte temporalesco legato alla perturbazione atlantica arrivata ieri nel Mediterraneo ha già attraversato gran parte del sud, portando rovesci e temporali anche con accumuli localmente abbondanti, specie in Campania e sulla Calabria settentrionale.

Maltempo al sud, secondo fronte temporalesco in arrivo

Tuttavia, nelle prossime ore transiterà un secondo fronte ricco di temporali, il quale comporterà un altro veloce ma potente peggioramento.

Rovesci e temporali potrebbero accanirsi soprattutto sulla Puglia centro-meridionale, in Basilicata e sulla Calabria settentrionale, comportando accumuli pluviometrici localmente superiori ai 100 mm in brevissimi lassi di tempo.

Non si tratta di accumuli totali dalla mezzanotte, bensì delle precipitazioni che potrebbero scendere tra pomeriggio e sera, soprattutto tra l’arco ionico tarantino, il Materano, il Brindisino e il Leccese. Con previsioni di questo tipo è chiaro che sarebbe elevato il rischio di allagamenti e disagi legati ai nubifragi.

Puglia meridionale, rischio piogge molto intense

In effetti, questi temporali potrebbero essere caratterizzati da enormi quantità di pioggia che scenderebbero al suolo con elevatissimi rain rate.

Gli ultimissimi aggiornamenti dei modelli a scala locale pongono la Puglia meridionale sotto i fenomeni più estremi, pertanto occorrerà prestare le dovute precauzioni.

Piogge residue tra Campania, Sicilia e Calabria

Possibili ancora piogge e acquazzoni residui in Campania, sulla Sicilia settentrionale e sulla bassa Calabria, ma saranno fenomeni molto più irregolari e di breve durata.

Situazione simile anche per quanto riguarda il centro e il nord Italia, dove le precipitazioni tenderanno man mano a perdere colpi. Difatti, le condizioni meteo stanno lentamente migliorando a cominciare dal nord-ovest e dalla Sardegna, un miglioramento che col passare delle ore conquisterà anche il resto dell’Italia.

Giovedì 22 ottobre, ultime piogge e ritorno del sole

Gli ultimissimi piovaschi interesseranno il medio-basso Adriatico e il Triveneto nel corso di giovedì 22 ottobre, ma sul resto d’Italia splenderà il sole e ci saranno ampie schiarite.

Una piccola pausa in attesa della prossima perturbazione sulla tabella di marcia, ovvero quella del weekend, di cui parleremo in modo dettagliato nei prossimi aggiornamenti.