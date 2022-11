Le proiezioni stagionali confermano ancora che in Italia si profila una stagione invernale, complessivamente, dal meteo rigido secondo la norma, ma con maggiori precipitazioni rispetto alle medie.

Ebbene, la tendenza stagionale per l’inverno non è cambiata rispetto alle prime elaborazioni di questa estate, mentre confidavamo, nonostante le medesime fonti, in un inizio d’autunno meno estremo, con maggiori piogge e soprattutto meno caldo. Ma ora, come avrete appreso, cambierà tutto rapidamente.

In un contesto generale, però sottolineiamo che le previsioni stagionali non danno alcuna certezza del meteo che avremo, ma avere delle indicazioni anche approssimative è molto utile. Queste vengono utilizzate soprattutto dalle aziende energetiche, al fine di prevedere quali saranno le esigenze dei prossimi mesi.

Ma torniamo a noi: abbiamo evidenziato che, come temperatura si prevede un inverno nella media. Ebbene, facciamo fatica a individuare una stagione invernale del passato con temperatura nella media in Italia, se non indicando annate rammentate per la rigidità. Un inverno nella media contiene un insieme di situazioni meteo che vanno da giornate miti a quelle molto rigide, perché il meteo non può rimanere sempre uguale per tre mesi di fila.

Non sappiamo se avremo intense ondate di freddo dalla Russia, anche perché queste hanno in media una frequenza molto più ridotta rispetto a quelle dall’Artico. Però, la media climatica le contempla, perciò potrebbero avvenire, e come abbiamo scritto in un precedente articolo, la Siberia tenderà a raffreddarsi ben oltre la media.

Un elemento di previsione che appare altamente probabile è il notevole rilascio di umidità che si condenserà in nubi e precipitazioni nel Mediterraneo centrale e occidentale. Ed è ciò che dovrebbe determinare maggiori precipitazioni rispetto alla media in Italia, e quindi se con temperature nella media, si avrebbero fitte nevicate sui rilievi, e nel Nord Italia anche tanta neve sino alla pianura.

In effetti, una prima sberla di freddo giungerà nel fine settimana, ma avrà caratteristiche autunnali, che dovrebbe portare i valori verso la media. In seguito, parrebbe si possano avere impulsi fredda da est che una volta giunti al Nord Italia, potrebbero alimentare il normale clima rigido invernale di questa parte d’Italia, dove a tutt’ora ci sono temperature sopra la media.

Abbiamo parlato di freddo nella media, di eventuali ondate di gelo, il tutto in un contesto ove quest’anno ci sono notevoli disagi per i costi dell’energia. E se farà freddo, di energia ne servirà ben più rispetto agli altri inverni.

Avessimo avuto un meteo nella media un anno fa avrebbe fatto piacere, ma quest’anno assai meno per i maggiori costi che ci farà pagare una tale probabilità meteo.