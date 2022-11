Sta nuovamente per cambiare la circolazione generale sul nostro Paese. Dopo il passaggio della perturbazione di Giovedì ed il ritorno a tempo più tranquillo in di Venerdì, ecco che tra Sabato e Domenica l’arrivo di un freddo vortice dai Balcani porterà parecchio scompiglio sul fronte meteo climatico.

Ma la nostra attenzione si focalizza soprattutto sulla prossima settimana. Dopo un Lunedì 14 a conti fatti relativamente stabile e asciutto, tra Martedì 15 e Mercoledì 16 l’alta pressione crollerà in forma più evidente sotto la spinta di una vera e propria perturbazione atlantica che attraverserà in lungo e in largo soprattutto le regioni del Nord e del Centro. Entra la sera di Mercoledì alcune piogge arriveranno comunque, seppur in forma irregolare, anche su molti comparti del Sud.

L’alta pressione dunque uscirà mestamente di scena e l’atmosfera non riuscirà più a ritrovare la stabilità atmosferica dei giorni scorsi. Prepariamoci dunque a vivere una fase meteorologica di stampo prettamente autunnale, come giusto che sia.

Dopo un attimino di respiro su Giovedì, ecco che tra Venerdì 18 e Sabato 19 arriverà una seconda perturbazione atlantica che dovrebbe sortire praticamente i medesimi effetti della precedente. Maltempo dapprima al Nord e al Centro e poi su Sabato anche sulle regioni del Sud.

In questo contesto assai agitato sul fronte meteo, anche le temperature non resteranno certo a guardare. Il clima infatti assumerà sempre più connotati consoni alla stagione con valori che addirittura potrebbe scendere sotto media nelle aree raggiunte dal brutto tempo. Se tutto verrà confermato infatti, l’arrivo di un po’ di freddo porterà con se anche qualche bella nevicata, sia a ridosso dei rilievi alpini, sia sulla dorsale appenninica centro-settentrionale.

Insomma, pare sarà una settimana davvero movimentata che ci costringerà spesso a tenere un ombrello a portata di mano e al tempo stesso ci obbligherà ad indossare indumenti sempre più pesanti.

Siamo tuttavia ancora distanti dal periodo in oggetto e come molti di voi ormai sapranno, quando ci allontaniamo dalle canoniche 48/72 ore e necessario tenere alcune riserve. Non sarebbe certo la prima volta che i centri di calcolo cambino idea all’improvviso. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti.