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Stiamo vivendo un inizio ottobre dal meteo che rammenta ancora scenari estivi, non è la prima volta che succede. Non si possono più avere le temperature di luglio ed agosto, ma le anomalie rispetto alla normalità del periodo sono rilevanti. Un vasto anticiclone, di matrice subtropicale, permane proteso verso il Mediterraneo Centrale e gran parte dell’Europa Centro-Meridionale, ma si spinge fino alle alte latitudini abbracciando anche il comparto baltico-scandinavo. Dopo i piccoli disturbi dei giorni passati, l’anticiclone riprende a consolidarsi, portando una maggiore stabilità su tutto il nostro Paese.

La Depressione d’Islanda, che aveva provato a veicolare una perturbazione, non è riuscita per il momento a scalfire l’anticiclone. Adesso i fronti più organizzati si limitano a scorrere ad alte latitudini. Ci apprestiamo a vivere un weekend con l’anticiclone quasi incontrastato, che garantirà sole prevalente ma anche un po’ di nubi perlopiù innocue legate al ristagno d’umidità nei bassi strati. Il caldo fuori stagione resterà protagonista, con temperature piuttosto elevate per il periodo per effetto della continua risalita di masse d’aria dalle latitudini nord-africane.

La maggiore anomalia continuerà ad aversi al Centro-Nord, con temperature sopra la media anche di oltre 5-6 gradi soprattutto per quanto concerne i valori diurni. Non sarà la stessa cosa di notte, quando grazie al cielo sereno ci sarà un’ampia escursione termica. Cosa ci attende nel dettaglio durante il weekend? La giornata di sabato 3 ottobre sarà nel segno del sole, ma non mancheranno disturbi nuvolosi più accentuati sulle regioni settentrionali e sulla Toscana. Saranno nubi sparse irregolari, che faranno a tratti spazio al sole specie nelle ore più calde. Al Sud e in Sardegna i cieli saranno decisamente sgombri da nubi, a parte qualche annuvolamento sull’est della Sicilia.

L’ottobrata dovrebbe terminare la prossima settimana

Poco o nulla varierà per Domenica 4 ottobre, quando l’anticiclone continuerà a garantire condizioni stabili nel segno di ampie schiarite soprattutto al Centro-Sud. Il tempo sarà ideale per stare all’aria aperta e andare ancora in spiaggia con il mare che consentirà gli ultimi bagni di stagione. Sul Nord sarà invece presente ancora una certa nuvolosità, legata ad infiltrazioni d’aria umida. Si tratterà di nubi perlopiù sterili, anche se non va escluso qualche piovasco soprattutto sulle Alpi Occidentali. Le temperature di giorno saliranno sino a frequenti picchi attorno a 26-28 gradi, ma qualcosa in più si registrerà in Sardegna sul lato costiero occidentale.

Il dominio dell’anticiclone non intende cedere facilmente. In tutto questo contesto di stabilità anticiclonica stanno venendo a mancare le piogge autunnali. Bisogna puntare lo sguardo alla prossima settimana per un progressivo sfilacciamento dell’alta pressione che potrebbe consentire il ritorno delle perturbazioni. La coda di meteo tardo estivo potrebbe così lasciar spazio ad un meteo di stampo nettamente più autunnale, ma questo passaggio sarà graduale.

Il deterioramento dell’anticiclone inizierà dal 6/7 ottobre, quando si approssimeranno infiltrazioni fresche da est ed una saccatura da ovest. L’ottobrata non finirà così facilmente. Al momento fatichiamo ancora una svolta così incisiva che ci possa condurre alla stagione delle piogge con un meteo più tipico a quello che dovrebbe aversi nella prima decade di ottobre.

Questo articolo è stato realizzato consultando i più recenti aggiornamenti degli autorevoli modelli proposti da ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) ed il Global Forecast System ( GFS ) per le previsioni meteo.