L’atmosfera di questi giorni sta assumendo sempre più caratteristiche autunnali sul nostro Paese anche se le grandi piogge non sono ancora riuscite a bagnare in modo deciso ed uniforme tutte le regioni.

La circolazione nord atlantica infatti mantiene ancora una linea un po’ settentrionale e le perturbazioni non riescono così a penetrare con maggior decisione sul bacino del Mediterraneo.

E’ pur vero che la pioggia è arrivata e ne arriverà ancora nel corso dell’ormai imminente weekend, ma anche in questo frangente le precipitazioni non saranno così abbondanti e non colpiranno tutto il Paese.

Ma quando arriverà dunque un vera e proprio perturbazione in grado di ricordarci com’è fatto veramente l’Autunno? Molto presto cari lettori! E per la precisione nei primi giorni della prossima settimana.

Lunedì 21 intanto sarà ancora una giornata d’attesa con qualche disturbo qua e là relegato soprattutto ai versanti occidentali del Paese. Saranno però proprio questi i settori che si accorgeranno per primi che qualcosa di serio bolle in pentola.

Ci siamo chiesti dunque quando sarebbe arrivata un sorta di perturbazione shock. Ed ecco che Martedì 22 sarà la giusta occasione per vedere il nostro Paese sotto una forte fase di maltempo dovuta ad un’intensa perturbazione che colpirà in lungo e in largo praticamente tutto il Paese.

Si tratta per altro di una situazione potenzialmente pericolosa per alcune regioni dove le piogge potrebbero cadere davvero abbondanti in particolare sul comparto del medio e alto Tirreno e nel corso della giornata anche sulle regioni di Nordest.

Il brutto tempo comunque colpirà anche il resto del Paese e sarà pure la giusta occasione per qualche bella ed abbondante nevicata sui rilievi alpini fino a quote anche piuttosto basse sul finire della giornata (600/700m sul Nordest).

Insomma, prepariamoci all’arrivo di una pesante fase di maltempo, una manna a conti fatti per molte regioni dove il problema della siccità si stava facendo davvero preoccupante.