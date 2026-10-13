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Chi segue l’andamento del tempo da qualche anno se ne è accorto anche senza guardare i grafici, l’autunno in Italia si è fatto più irregolare, con settimane intere di sole e temperature quasi estive che lasciano il posto, a volte nel giro di un paio di giorni, a fasi di maltempo intenso con piogge capaci di scaricare quantità d’acqua notevoli in poche ore.

Ottobrate prolungate e nubifragi hanno la stessa origine

L’Ottobrata, cioè quella parentesi mite e soleggiata legata a un promontorio di alta pressione di origine subtropicale, non è certo una novità, però negli ultimi anni tende a durare di più e porta valori termici fortemente anomali. Il punto è che mentre noi ci godiamo il sole il Mar Mediterraneo continua a incamerare calore, e un mare più caldo fa evaporare più acqua, rendendo l’aria sopra di esso più umida e carica di energia. La fisica dice che per ogni grado in più l’atmosfera può contenere circa il 7% di vapore acqueo in più, e il rapporto European State of the Climate 2025 di ECMWF e WMO ha segnalato per i mari d’Europa temperature superficiali ai valori più alti mai registrati.

Quando arriva la prima vera perturbazione, con aria più fresca che scende dal Nord Atlantico, lo scontro con questa massa d’aria umida diventa molto più energico e le piogge, invece di distribuirsi con calma, si concentrano in rovesci e temporali violenti. È il Mediterraneo ancora caldo che alimenta l’instabilità, un meccanismo che spiega bene perché le piogge torrenziali sono diventate sempre più frequenti anche alle nostre latitudini. Sulle coste della Spagna il fenomeno è studiato da anni, il Copernicus Marine Service ricorda che le piogge intense autunnali sul Mediterraneo occidentale sono fortemente legate alla temperatura superficiale del mare, e alcune simulazioni con i modelli matematici hanno mostrato che modificando la temperatura del mare in determinate aree cambiano in modo significativo gli accumuli di pioggia e la loro distribuzione.

Novembre, il mese più piovoso d’Italia

Statistiche alla mano, Novembre è il periodo con i massimi accumuli di pioggia su gran parte del Paese, e la ragione si capisce facilmente, perché il mare conserva ancora parte del calore estivo mentre il flusso perturbato atlantico torna a spingere verso il Mediterraneo con una certa regolarità. A queste perturbazioni si aggiungono i minimi di bassa pressione mediterranei che nascono direttamente sui nostri mari e che lì trovano il carburante per rinforzarsi, portando piogge diffuse e persistenti soprattutto al Nord Italia e sul versante tirrenico.

Non è un caso se anche i centri di calcolo, nelle loro proiezioni, ricordano che Novembre resta statisticamente il mese più piovoso dell’anno, e che l’attenzione va rivolta soprattutto al rischio idrogeologico al Nord e lungo la fascia tirrenica.

Questo non significa che ogni autunno sarà per forza estremo, ci sono anni tranquilli e ce ne saranno ancora. A fare la differenza però è sempre più l’intensità con cui la pioggia arriva, perché dopo settimane di sole i terreni secchi non riescono ad assorbire l’acqua e questa scorre via in fretta, mettendo sotto pressione fiumi, torrenti e versanti fragili.

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