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Il secondo fine settimana di Ottobre si profila diviso in due, con una prima parte ancora condizionata dal maltempo e una Domenica orientata verso un miglioramento più diffuso. Secondo il quadro previsionale delineato, nei prossimi giorni l’azione combinata di una perturbazione atlantica e di un vortice ciclonico in formazione sulle regioni centrali porterà nubi, piogge sparse e qualche temporale, con effetti destinati a protrarsi fino all’inizio del weekend.

La giornata da seguire con maggiore attenzione sarà Sabato 10 Ottobre, quando il vortice inizierà a trasferirsi verso i Balcani: il suo allontanamento, però, non coinciderà con un’immediata cessazione delle precipitazioni. Alle sue spalle resterà infatti una fascia d’instabilità che coinvolgerà gran parte del Centro e le regioni meridionali. Le piogge avranno una distribuzione irregolare: alcune località potranno attraversare diverse ore asciutte, mentre altre saranno raggiunte da rovesci o da qualche temporale. Il rischio di precipitazioni risulterà più elevato sul basso Tirreno e sul medio Adriatico, i settori nei quali il bel tempo potrebbe farsi attendere più a lungo.

Al Nord, invece, lo scenario sarà più favorevole: la pressione atmosferica comincerà ad aumentare e il sole tornerà a trovare spazio, accompagnando una progressiva attenuazione della nuvolosità. Per chi ha in programma attività all’aperto, quindi, Sabato presenterà condizioni differenti a seconda della zona, con maggiore incertezza al Centro-Sud.

Domenica 11 Ottobre il sole torna su gran parte d’Italia

La seconda metà del weekend dovrebbe portare un cambiamento più evidente nella circolazione atmosferica. Da ovest si avvicinerà una nuova area di alta pressione, capace di favorire una maggiore stabilità e un ritorno del sole su gran parte del Paese nella giornata di Domenica 11 Ottobre. Il miglioramento sarà dunque più esteso rispetto a Sabato e permetterà di ritrovare un tempo generalmente più adatto a passeggiate, escursioni e appuntamenti all’aperto.

Questo passaggio, tuttavia, non avverrà nello stesso modo ovunque. Al Sud resteranno ancora alcuni strascichi della precedente fase perturbata, con una maggiore presenza di nubi e la possibilità di piovaschi isolati. Le aree da tenere sotto osservazione saranno in particolare la Puglia meridionale, la Calabria e i settori settentrionali della Sicilia, dove l’instabilità residua potrebbe interrompere temporaneamente le schiarite. Si tratterà di fenomeni localizzati, che non dovrebbero compromettere la tendenza generale, ma che renderanno il tempo meno uniforme rispetto al resto d’Italia.

Lo scenario atteso è quindi quello di una Domenica prevalentemente soleggiata, con qualche eccezione nelle regioni meridionali. Trattandosi di una previsione a diversi giorni di distanza, la posizione degli ultimi rovesci e la loro durata andranno precisate con gli aggiornamenti successivi.

Temperature in lieve rialzo, con massime fino a 24°C

Anche le temperature seguiranno l’evoluzione del tempo, pur senza variazioni particolarmente marcate. Sabato 10 Ottobre i valori dovrebbero mantenersi sostanzialmente stabili, mentre Domenica 11 è previsto un lieve aumento, favorito dal maggiore soleggiamento e dall’affermazione dell’alta pressione.

Al Centro-Sud le massime potranno raggiungere localmente 23-24°C, offrendo un clima mite nelle ore centrali della giornata. Al Nord i valori saranno un po’ più contenuti, generalmente intorno ai 21-22°C, e nel complesso abbastanza vicini alle medie di riferimento indicate dal quadro previsionale. Queste punte non saranno necessariamente raggiunte in tutte le località: la presenza di nuvole e di eventuali precipitazioni potrà limitare il riscaldamento, specie nelle zone meridionali ancora interessate dall’instabilità.

Il weekend dovrebbe quindi accompagnare l’Italia da una situazione inizialmente incerta a una fase più luminosa e moderatamente più mite. Per organizzare gli spostamenti sarà utile seguire le previsioni locali, soprattutto dove Sabato sono attese piogge e dove Domenica potrebbero insistere gli ultimi piovaschi.