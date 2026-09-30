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L’inizio di Ottobre si presenta con caratteristiche meteorologiche ancora lontane dal classico volto autunnale. Sull’Italia continua infatti a dominare un campo di alta pressione, responsabile di condizioni prevalentemente stabili e di temperature diurne ancora superiori a quelle che normalmente ci si aspetterebbe in questo periodo dell’anno. L’atmosfera rimane quindi abbastanza tranquilla, anche se nei prossimi giorni non mancheranno alcune variazioni, soprattutto sulle regioni settentrionali.

Un piccolo indebolimento dell’anticiclone consentirà a una perturbazione atlantica di avvicinarsi al nostro Paese. Si tratta di una struttura collegata a una più ampia circolazione depressionaria presente in prossimità della Penisola Iberica. Il suo passaggio, tuttavia, non sembra destinato a produrre effetti particolarmente rilevanti sul territorio italiano. Potrà aumentare la nuvolosità, soprattutto nelle aree esposte alle correnti occidentali, ma le precipitazioni resteranno nel complesso limitate.

Durante Giovedì il cielo potrà quindi risultare più movimentato al Nord e lungo le regioni tirreniche del Centro, dove si alterneranno spazi di sereno e annuvolamenti irregolari. Sulle Alpi qualche copertura potrà risultare più compatta, mentre altrove il tempo conserverà caratteristiche abbastanza calme.

Venerdì torna il sole e il tempo migliora

La situazione dovrebbe tornare rapidamente sotto il controllo dell’alta pressione. Venerdì 2 Ottobre rappresenterà infatti una giornata di nuovo improntata alla stabilità, con una progressiva riduzione delle nubi e un ritorno a condizioni più soleggiate su buona parte del territorio nazionale. Le correnti occidentali potranno comunque trasportare una certa quantità di umidità verso le nostre regioni, impedendo cieli completamente limpidi ovunque. Al Centro-Nord saranno dunque possibili alcuni passaggi nuvolosi, soprattutto nelle prime ore della giornata e sui rilievi. Nonostante ciò, il rischio di fenomeni significativi resterà basso.

Decisamente più favorevole il quadro sulle regioni meridionali, dove il soleggiamento sarà maggiore e le nubi avranno un ruolo secondario. Anche sulle due Isole Maggiori potranno comparire addensamenti intermittenti, senza però compromettere in maniera sensibile il carattere stabile del tempo. Il fine settimana dovrebbe proseguire lungo questa stessa linea. L’Italia resterà inserita all’interno di un contesto anticiclonico, con assenza di perturbazioni organizzate e prevalenza di condizioni asciutte. Qualche nube potrà attraversare il cielo, soprattutto al Nord e sulle isole, ma senza determinare un vero peggioramento.

Temperature elevate di giorno, fresco al mattino

A rendere particolarmente interessante questa fase sarà soprattutto l’andamento delle temperature. L’autunno, almeno per il momento, non sembra intenzionato a imporsi con decisione. Le massime continueranno infatti a raggiungere valori piuttosto elevati, specialmente nelle zone maggiormente esposte al sole.

Al Nord non saranno insolite punte intorno ai 25-26°C, mentre sulle regioni centrali e meridionali si potranno localmente toccare o superare i 27-28°C. Si tratta di valori decisamente miti per l’inizio di Ottobre, capaci di regalare nelle ore centrali della giornata una sensazione quasi estiva. La situazione sarà però molto diversa durante la notte. Il cielo spesso poco nuvoloso favorirà una maggiore dispersione del calore, mentre nelle pianure settentrionali e nelle vallate interne del Centro potranno instaurarsi condizioni favorevoli alle inversioni termiche. Le temperature minime scenderanno così su valori assai più freschi rispetto a quelli pomeridiani. Il risultato sarà un marcato sbalzo termico quotidiano: al mattino servirà ancora qualche indumento più pesante, mentre nelle ore centrali potrebbe bastare un abbigliamento ben più leggero. Una situazione tipica delle fasi di transizione stagionale, quando l’atmosfera riesce ancora a conservare parte del calore accumulato durante l’estate.

Per ora, dunque, il quadro meteorologico italiano rimane caratterizzato da stabilità, poche precipitazioni e temperature sopra la media stagionale. L’autunno farà sentire la propria presenza soprattutto nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino, mentre durante il giorno il dominio dell’alta pressione continuerà a favorire condizioni sorprendentemente miti. Per assistere a un cambiamento più deciso sarà necessario attendere l’arrivo di nuove perturbazioni e, soprattutto, una modifica più strutturata della circolazione atmosferica sul Mediterraneo.