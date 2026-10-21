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Halloween di Sabato: cosa dice il modello americano

Mancano ormai solo 10 giorni alla festa di Halloween e, cadendo proprio di Sabato, l’interesse sul fronte meteo si fa ancora più pressante. Cerchiamo allora di capire brevemente cosa potrebbe (il condizionale è d’obbligo) riservarci il panorama meteorologico per Sabato 31 Ottobre, facendo riferimento al centro di calcolo americano, il GFS del NOAA.

Niente freddo per la notte delle streghe

Partiamo subito con una notizia che piacerà sicuramente a chi mal sopporta il freddo: non si prevedono infatti temperature particolarmente diverse da quelle che stiamo vivendo in questi giorni. I primi veri freddi autunnali sembrano rimanere ancora confinati a latitudini più settentrionali.

Italia divisa in due tra Nord incerto e Sud più stabile

Quanto alla circolazione generale e dunque alle ovvie conseguenze sul tempo, il nostro Paese sembrerebbe dividersi in due, con il Nord sotto l’influenza delle correnti atlantiche e un contesto un po’ incerto, con il rischio di dover tenere un ombrello a portata di mano. Attenzione, non stiamo parlando di maltempo, ma del classico meteo poco affidabile, capace di proporci alcune ore asciutte e qualche momento di pioggia.

Ovviamente risulta molto difficile, vista la distanza in sede previsionale, potervi indicare con precisione dove si potrà godere di tempo più asciutto e dove invece bisognerà fare i conti con le precipitazioni.

Potrebbero invece andare meglio le cose per le regioni del Centro e soprattutto per il Sud, dove la presenza di un’alta pressione, seppur timida, regalerebbe condizioni decisamente più stabili e gradevoli.

Si attendono conferme dagli altri modelli

Non ci resta che attendere i nuovi aggiornamenti per vedere se questa linea di tendenza sarà seguita anche da tutti gli altri centri di calcolo o se ci saranno eventuali cambiamenti.