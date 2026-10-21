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Il cambio di stagione è finalmente subentrato, con il meteo del prosieguo di settimana che sarà caratterizzato dal susseguirsi di più perturbazioni in direzione dell’Italia. Al momento siamo alle prese con il grosso del maltempo, innescato da un intenso impulso perturbato che ha scavato un vortice mediterraneo. Dopo tanto caldo anomalo, il prezzo da pagare è rappresentato dall’inevitabile insidia dei fenomeni troppo violenti. La perturbazione che sta colpendo l’Italia è decisamente strutturata, alimentata da un Mar Mediterraneo ancora molto caldo.

Quest’episodio di maltempo lascerà un segno pesante, ma forse non così definitivo. L’attuale fase piovosa autunnale si smorzerà nel corso di Mercoledì 21 ottobre, ma avrà il merito di creare un’apertura favorevole all’arrivo di nuove perturbazioni. Questo è il vero autunno, ma attenzione che per l’ultima parte del mese potrebbe aversi un cambio di scenario. Non è infatti da escludere che l’anticiclone si rimetta di traverso contro le perturbazioni.

L’anomalo collocamento dell’anticiclone sul Nord Europa lascerà ancora scoperto il Mediterraneo, che è quindi l’obiettivo principale delle perturbazioni in arrivo dall’Atlantico. Ci saranno così altri fronti in serie anche nella seconda parte della settimana, con un affondo freddo ed instabile a ridosso del weekend e un altro a cavallo fra Domenica 25 e l’inizio della prossima settimana. La traiettoria è ancora da definire, ma più che altro saranno le regioni centro-meridionali a risentire dell’instabilità.

Ritorno dell’alta pressione solida negli ultimi giorni di Ottobre

Un importante cambiamento potrebbe prendere piede a fine mese e a confermarlo sono le ultime proiezioni del Centro Meteo Europeo. A partire dal 27 ottobre una nuova rimonta anticiclonica si farà strada verso il Mediterraneo e l’Italia, avviando un periodo più stabile. Il flusso perturbato oceanico sarà costretto a risalire verso alte latitudini, influenzando più direttamente il Nord Europa. Il cambio di circolazione si annuncia importante e cambierà ancora una volta il volto ad un autunno che sembrava ora imporsi definitivamente anche alle nostre latitudini.

Una cintura anticiclonica, probabilmente alimentata da contributi d’aria calda subtropicale, farà da muro ai fronti perturbati non solo sul Mediterraneo, ma anche su parte dell’Europa Centro-Occidentale. Gli ultimi giorni di ottobre potrebbero così vedere un tempo più soleggiato, con temperature miti sopra la norma. Oltre al sole, potrebbero aversi i primi importanti fenomeni nebbiosi nelle ore più fredde su valli e pianure, in particolare per quanto concerne la Pianura Padana, come accade tipicamente con le alte pressioni nel periodo autunnale e invernale.

L’ennesima fase anticiclone non deve destare scalpore. Quasi sempre il mese di Ottobre, nell’ultimo decennio ma anche prima, somiglia spesso ad un’espansione di Settembre, con l’autunno che non riesce a decollare nel suo volto piovoso. I periodi di precipitazioni sono brevi, mentre crescono a dismisura quelli anticiclonici e con temperature di molto sopra la media. A proposito di temperature, al momento il freddo non si vede nemmeno nella tendenza meteo per inizio novembre.

Questo articolo è redatto da parte dell’autore, tenendo conto dei più recenti aggiornamenti degli autorevoli modelli proposti da ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) ed il Global Forecast System ( GFS ), interpretati per le previsioni e l’evoluzione meteo.