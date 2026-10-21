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Ci sono delle novità importanti circa le proiezioni meteo per Novembre. Secondo le elaborazioni dei principali modelli climatici a lungo termine, il prossimo mese potrebbe presentare anomalie termiche positive diffuse, con un clima spesso mite e l’assenza quasi totale di freddo invernale. A titolo informativo, vi mostriamo due mappe che indicheranno le anomalie possibili secondo il modello GFS.

Clima mite

Le temperature potrebbero risultare superiori alla norma di circa 1-1,5°C su gran parte del territorio nazionale, dal Nord al Sud, comprese Sardegna e Sicilia. Ricordiamo però una cosa importante ai nostri lettori: un’anomalia termica positiva non esclude a priori la possibilità di improvvisi cambiamenti della circolazione atmosferica, magari con l’arrivo di aria artica piuttosto fredda. Questo perché anche in un mese mediamente più caldo del normale possono verificarsi irruzioni di aria nord-atlantica o persino continentale, ma si tratterebbe di veri e propri toccata e fuga, mentre gli anticicloni e il flusso mite oceanico dovrebbero avere il totale sopravvento.

Sul fronte delle precipitazioni

Qui possiamo mostrare un quadro piuttosto interessante. Le attuali tendenze indicano una possibile maggiore frequenza delle piogge sulle regioni meridionali, il che farebbe propendere per poche perturbazioni, ma abbastanza “pompate” dal mare molto caldo. Non ci sarebbero, infatti, le condizioni per l’arrivo di frequenti passaggi nuvolosi.

Dall’immagine si può notare che le regioni del Nord e quelle adriatiche rimarrebbero sotto la media pluviometrica. Ma attenzione: stiamo parlando del mese più piovoso dell’anno, quindi saranno comunque possibili accumuli discreti. Non dobbiamo pensare che avremo un mese totalmente anticiclonico, con sole e clima mite ovunque. E meno male, perché sarebbe un dramma!

Facciamo il solito disclaimer

È importante sottolineare che le tendenze mensili non hanno lo stesso significato delle previsioni meteo a breve termine. Si tratta di elaborazioni probabilistiche che individuano possibili tendenze su periodi di diverse settimane e su vaste aree geografiche. Nessuno potrà mai dire con precisione se un determinato giorno sarà caldo, freddo, piovoso eccetera.

Di conseguenza, un Novembre complessivamente mite e non particolarmente piovoso potrebbe comunque portare delle giornate di forte maltempo, con piogge intense, nevicate a quote medie e vento. Inoltre, abbiamo parlato di un solo modello, e non tutti sono concordi. Per questo sarà importante seguire i prossimi aggiornamenti meteo per capire l’evoluzione di Novembre, tenendo conto che, nonostante le piogge abbondanti di questi giorni, servirà ancora molta acqua per recuperare tutto il deficit idrico.

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE