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Il maltempo sta entrando nel vivo all’interno del Mediterraneo, come ampiamente previsto da giorni. Si è sviluppato un immenso temporale V-shaped che sta attraversando il medio-alto Tirreno e il nord Italia a suon di rovesci e forti temporali. La Liguria è stata la regione più colpita dalle precipitazioni intense, tanto che tra Savonese e Genovese sono caduti picchi di oltre 200 mm di pioggia. Ora, però, il maltempo si sposta anche su altre regioni ed è stata diramata l’allerta meteo.

Maltempo in Italia, diffusa l’allerta meteo

Fortunatamente si tratta di una perturbazione passeggera, pertanto non risulterà stazionaria come è accaduto in Spagna pochi giorni fa. Più una perturbazione persiste nelle stesse zone, più è facile imbattersi in precipitazioni estreme con alluvioni lampo e pesanti criticità.

Fortunatamente in Italia i temporali risultano mobili e non stazionari e questo permette precipitazioni, per quanto forti, ma non estreme come capitato in altre occasioni.

In ogni caso non mancano i disagi, come ad esempio sulla Liguria centrale, dove ci sono allagamenti e locali esondazioni, ma fortunatamente nulla di estremamente grave.

Il maltempo di mercoledì 21

Nel corso di questo mercoledì 21 ottobre il maltempo si sposta sulle regioni del centro-sud e sul Triveneto, dove sono attese diverse ore di forte maltempo con rischio di temporali intensi e locali nubifragi. A tal proposito la Protezione Civile ha emesso l’allerta meteo per l’Italia.

Su gran parte del territorio nazionale sarà allerta gialla, però su diversi territori è stata emanata l’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico, come indicato di seguito:

Campania: Alta Irpinia e Sannio, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Alta Irpinia e Sannio, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini Friuli-Venezia Giulia: Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino montano del Tagliamento e del Torre

Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino montano del Tagliamento e del Torre Lazio: Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Bacini di Roma

Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Bacini di Roma Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente Veneto: Alta pianura trevigiana occidentale – Bacini Piave, Sile, Scolante in Laguna, Prealpi trevigiane – Bacino Livenza, Prealpi bellunesi Valbelluna/Feltrino – Bacino Piave, Alta pianura trevigiana orientale – Bacino Livenza, Feltrino – Bacino Cismon, Prealpi trevigiane – Bacino Piave, Alpago Cansiglio – Bacino Piave, Pedemontana e alta pianura centrale – Bacini Brenta Bacchiglione Agno-Guà Alpone, Prealpi vicentine Altopiano dei Sette Comuni – Bacini Brenta Bacchiglione Agno

Occorre ricordare che l’allerta arancione indica una presenza di fenomeni intensi maggiore rispetto all’allerta gialla, la quale consiste in una disposizione disorganizzata dei fenomeni e soprattutto nella presenza di fenomeni estremi solo su piccole zone.