Il maltempo sta entrando nel vivo all’interno del Mediterraneo, come ampiamente previsto da giorni. Si è sviluppato un immenso temporale V-shaped che sta attraversando il medio-alto Tirreno e il nord Italia a suon di rovesci e forti temporali. La Liguria è stata la regione più colpita dalle precipitazioni intense, tanto che tra Savonese e Genovese sono caduti picchi di oltre 200 mm di pioggia. Ora, però, il maltempo si sposta anche su altre regioni ed è stata diramata l’allerta meteo.
Maltempo in Italia, diffusa l’allerta meteo
Fortunatamente si tratta di una perturbazione passeggera, pertanto non risulterà stazionaria come è accaduto in Spagna pochi giorni fa. Più una perturbazione persiste nelle stesse zone, più è facile imbattersi in precipitazioni estreme con alluvioni lampo e pesanti criticità.
Fortunatamente in Italia i temporali risultano mobili e non stazionari e questo permette precipitazioni, per quanto forti, ma non estreme come capitato in altre occasioni.
In ogni caso non mancano i disagi, come ad esempio sulla Liguria centrale, dove ci sono allagamenti e locali esondazioni, ma fortunatamente nulla di estremamente grave.
Il maltempo di mercoledì 21
Nel corso di questo mercoledì 21 ottobre il maltempo si sposta sulle regioni del centro-sud e sul Triveneto, dove sono attese diverse ore di forte maltempo con rischio di temporali intensi e locali nubifragi. A tal proposito la Protezione Civile ha emesso l’allerta meteo per l’Italia.
Su gran parte del territorio nazionale sarà allerta gialla, però su diversi territori è stata emanata l’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico, come indicato di seguito:
- Campania: Alta Irpinia e Sannio, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini
- Friuli-Venezia Giulia: Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino montano del Tagliamento e del Torre
- Lazio: Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Bacini di Roma
- Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente
- Veneto: Alta pianura trevigiana occidentale – Bacini Piave, Sile, Scolante in Laguna, Prealpi trevigiane – Bacino Livenza, Prealpi bellunesi Valbelluna/Feltrino – Bacino Piave, Alta pianura trevigiana orientale – Bacino Livenza, Feltrino – Bacino Cismon, Prealpi trevigiane – Bacino Piave, Alpago Cansiglio – Bacino Piave, Pedemontana e alta pianura centrale – Bacini Brenta Bacchiglione Agno-Guà Alpone, Prealpi vicentine Altopiano dei Sette Comuni – Bacini Brenta Bacchiglione Agno
Occorre ricordare che l’allerta arancione indica una presenza di fenomeni intensi maggiore rispetto all’allerta gialla, la quale consiste in una disposizione disorganizzata dei fenomeni e soprattutto nella presenza di fenomeni estremi solo su piccole zone.