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Già, questo il rischio. Un rischio meteo climatico, diciamolo, non calcolato perché se è vero che il riscaldamento globale sta agendo indistintamente, è altrettanto vero che tale azione sta letteralmente cancellando le mezze stagioni

Primavera e Autunno, due stagioni quasi del tutto scomparse. Comunque profondamente cambiate, comunque ridotte enormemente di durata. Senza andare troppo lontano, prendete il periodo attuale: caldo, caldo africano, caldo anomalo, caldo estivo, insomma ancora Estate.

Nei prossimi giorni potrebbe andare addirittura peggio, ovvero le temperature potrebbero salire ancora. Se non da noi su gran parte dell’Europa centro occidentale, dove difatti i mass media stanno dando ampio risalto alle pesantissime anomalie termiche. Anomalie che poi si traducono in temperature record.

Ecco, appunto, l’Autunno che non c’è, l’Autunno che si traveste d’Estate. Altro che Ottobrata… L’Ottobrata di un tempo non esiste più.

Guardando in là, scrutando attentamente le proiezioni modellistiche, scorgiamo inequivocabili segnali di svolta. Ma non una svolta qualsiasi, badate bene, una svolta che ancora una volta potrebbe farci passare dall’Estate all’Inverno, dal caldo anomalo al freddo precoce.

Sì, proprio così, potrebbe arrivare aria fredda dal Circolo Polare Artico. Quando? Attorno a metà mese. Con che effetti? Beh sicuramente quelli di un poderoso abbassamento delle temperature, un vero e proprio shock termico. Arriverebbe la neve in montagna, farebbe freddo un po’ ovunque e ciao ciao vestiario estivo…

Insomma, le mezze stagioni non ci sono più, piaccia o non piaccia questa è la dura realtà. Se poi arriverà l’Autunno, quello vero beh, saremo i primi a essere contenti. Un po’ di sana normalità non guasterebbe.