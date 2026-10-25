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Dopo una fase caratterizzata da piogge e condizioni atmosferiche instabili, sull’Italia si prepara un cambiamento di scenario. La nuova settimana sarà segnata dall’espansione di un vasto campo di alta pressione, destinato a favorire un progressivo miglioramento del tempo su gran parte del Paese. La svolta inizierà a delinearsi già da lunedì 26 ottobre, quando un promontorio anticiclonico si estenderà verso il Mediterraneo centro-occidentale, raggiungendo successivamente anche il cuore dell’Europa. Per molte regioni si aprirà così una parentesi più tranquilla, con precipitazioni meno frequenti e maggiori occasioni per vedere il sole.

Il passaggio alla stabilità, tuttavia, non sarà immediato ovunque. Fino a martedì 27, le estreme regioni meridionali dovranno ancora fare i conti con qualche disturbo, concentrato soprattutto lungo il settore ionico. A mantenere un tempo localmente incerto sarà una circolazione ciclonica nei pressi della Grecia, collegata al peggioramento dei giorni precedenti. Sul resto della Penisola, invece, l’influenza dell’alta pressione tenderà gradualmente a diventare più riconoscibile, accompagnando l’esaurimento della fase perturbata.

Sole e nebbie tra mercoledì e venerdì

Tra mercoledì 28 e venerdì 30 ottobre, il consolidamento dell’anticiclone dovrebbe garantire le giornate più stabili della settimana. Il sole sarà protagonista su buona parte del territorio, pur con il passaggio di qualche velatura e con possibili riduzioni della visibilità nelle ore più fredde. Sulle pianure settentrionali potranno infatti formarsi foschie dense e banchi di nebbia durante la notte e al primo mattino. Fenomeni analoghi potranno interessare localmente anche le valli interne del Centro, rendendo meno uniforme il panorama delle giornate anticicloniche.

Temperature in aumento, fino a 23-24°C

Accanto al miglioramento del tempo, si farà strada un generale aumento delle temperature massime, favorito dal maggiore soleggiamento e dalla componente in parte subtropicale dell’alta pressione. Entro giovedì 29, i valori diurni potranno tornare oltre i 20°C soprattutto al Centro-Sud, in Sicilia e in Sardegna, con punte fino a 23-24°C nelle aree più miti. Il recupero termico sarà quindi particolarmente evidente durante le ore centrali della giornata.

Le notti conserveranno invece caratteristiche più fresche, soprattutto sulle regioni settentrionali, dove le minime potranno scendere anche al di sotto dei 10°C. Ne risulterà una differenza sensibile tra il clima del primo mattino e quello del pomeriggio.

Weekend ancora incerto

L’attenzione si sposterà poi sul fine settimana, quando il quadro atmosferico potrebbe tornare a modificarsi. Le indicazioni disponibili non delineano ancora una tendenza condivisa dai principali centri di calcolo internazionali, ma resta possibile un indebolimento dell’alta pressione. Un eventuale calo dei valori barici potrebbe aprire la strada all’ingresso di correnti più fredde e instabili, favorendo un nuovo aumento della nuvolosità e il ritorno di qualche pioggia.

Si tratta, tuttavia, di un’evoluzione ancora da definire: tempi, distribuzione dei fenomeni e portata del cambiamento richiederanno ulteriori aggiornamenti. La fase più stabile della settimana appare dunque concentrata soprattutto tra mercoledì e venerdì, mentre per il weekend, che coinciderà con Halloween, sarà necessario attendere segnali più concordi prima di formulare una previsione dettagliata.