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Non perdiamoci in chiacchiere, anche perché non vogliamo illudere o deludere nessuno. Da noi sarà caldo, fin troppo. Ci sarà l’Anticiclone Africano per quella che sarà a tutti gli effetti l’ultima fiammata mensile (anche perché poi saremo a novembre).

Anticiclone che come al solito porterà condizioni meteo climatiche anomale: temperature abbondantemente al di sopra delle medie stagionali, questo il risultato non proprio confortante. Non confortante alla luce dell’andamento termico d’ottobre, infatti ormai possiamo dirlo: sarà uno dei più caldi di sempre, forse il più caldo in assoluto.

Che vogliamo farci? Nulla, soltanto sperare che le cose cambino rapidamente. Però c’è anche da dire che su alcune regioni d’Italia potrebbe piovere. Ad esempio nel Levante Ligure e sull’Alta Toscana, ma forse anche in alcuni settori occidentali di Alpi e Prealpi.

Sì, ma allora dov’è che farà freddo? Beh, dall’altra parte dell’Oceano Atlantico. Canada e Stati Uniti si apprestano ad affrontare un’ondata di freddo mica da ridere. Anzi, in alcune zone del Nord America si tratterà di una vera e propria ondata di gelo, innescata come sappiamo da potenti disturbi al Vortice Polare.

Freddo e neve, perché in alcuni Stati nevicherà parecchio, soprattutto laddove le Montagne Rocciose fungeranno da sbarramento orografico con sovraesposizione di alcuni settori.

Ecco, diciamo che negli Stati Uniti non si fa fatica a parlare d’Inverno, soprattutto non si fa fatica a parlare di cambiamenti repentini perché pensate, si passerà da temperature fortemente sopra le medie stagionali ad anomalie termiche di segno opposto. Il tutto, probabilmente, nell’arco di 24 ore.

Da noi no, da noi purtroppo si continuerà a parlare di caldo, di Autunno che stenta a decollare, di Autunno mascherato d’Estate e di tutte quelle cose di cui abbiamo ampiamente discusso nelle ultime settimane.