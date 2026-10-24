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Novembre… Ormai possiamo dire che Ottobre lascerà in eredità un bel po’ di energia termica a causa delle condizioni meteo climatiche spesso e volentieri africane. Non è finita qui, difatti le temperature riprenderanno a salire e lunedì prossimo raggiungeranno nuovamente picchi da capogiro in alcune regioni d’Italia

Novembre invece… Non sappiamo se le proiezioni modellistiche si realizzeranno o meno, sappiamo tuttavia che da alcuni giorni ci vengono mostrati degli scenari a dir poco interessanti. Scenari che dovrebbero sancire a tutti gli effetti la vera svolta stagionale.

Cosa potrebbe accadere? Allora, sicuramente qualcosa che avrebbe il sapore di vero Autunno, qualcosa che ci ricorderebbe che con l’Autunno non si scherza affatto. A quanto pare una potentissima depressione nord atlantica potrebbe installarsi nel cuore del vecchio continente e da quella posizione estenderebbe le maglie cicloniche sul Mediterraneo.

Bene, questa sarebbe la grandissima novità circolatoria, perché esporrebbe il nostro paese a maltempo serio, maltempo localmente pesante, maltempo che porterebbe tanta pioggia e le temperature di parecchi gradi giù. Finalmente si parlerebbe di normalità stagionale, finalmente si parlerebbe di qualcosa di diverso dall’Anticiclone Africano.

Diciamo che i presupposti per qualcosa di clamorosamente imponente ci sono, ora non resta che vedere se si riuscirà realmente a portare a casa il risultato. Dal canto nostro non abbiamo dubbi, difatti negli ultimi approfondimenti ci siamo sbilanciati dicendovi che novembre sarà il peggior mese dell’Autunno.

Ci siamo sbilanciati dicendovi che molto probabilmente a dicembre arriverà anche il freddo, quello vero, freddo che potrebbe seguire l’evoluzione appena descritta. Come? Seguiteci, ve lo spiegheremo in un altro approfondimento. Concludiamo il presente confermando novembre come un mese estremamente interessante, un mese finalmente autunnale…