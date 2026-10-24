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L’Italia è alle prese con il passaggio di un nuovo impulso perturbato, in un contesto meteo decisamente più consono al periodo data l’aria più fredda al seguito del fronte. Questo è il vero autunno, ma attenzione che per la parte finale del mese appare confermato un cambio di scenario, in realtà già imminente. C’è infatti la conferma di un drastico stravolgimento per la prossima settimana, con un miglioramento che si concretizzerà già a partire da Domenica 25 ottobre. L’anticiclone si rimetterà di traverso contro le perturbazioni.

Il flusso atlantico tornerà infatti a salire di latitudine e vivremo vari giorni di tempo asciutto, ben poco autunnale. Le temperature torneranno a risalire di qualche grado nei valori massimi, dopo il calo che avvertiremo nel corso di questo weekend quando la colonnina di mercurio scenderà localmente sotto la media. Le ultime proiezioni del Centro Meteo Europeo non lasciano spazio a dubbi per i prossimi giorni, con un sostanziale dietrofront dell’autunno. L’ennesimo anticiclone non deve destare scalpore. Spesso e volentieri Ottobre somiglia sempre più ad un’espansione di Settembre, con l’autunno che non riesce a decollare nel suo volto piovoso

La rimonta anticiclonica si farà strada verso il Mediterraneo e l’Italia, avviando un periodo più stabile con annesso il contributo di masse d’aria calde subtropicali in quota. Il flusso perturbato oceanico risulterà arginato verso il Nord Europa. Il cambio di circolazione si annuncia importante e cambierà ancora una volta il volto ad un autunno che sembrava ora imporsi definitivamente anche alle nostre latitudini. Ci attendono giornate soleggiate ma non dappertutto e non mancheranno alcune insidie, visto che andranno messe in conto anche foschie e nebbie nelle ore più fredde.

Forte Alta Pressione ad inizio settimana, poi collassa sotto il pressing di correnti fredde balcaniche

Le prime lievi insidie si manifesteranno già tra il 28 ed il 29 ottobre, con il Nord lambito da infiltrazioni d’aria umida legate alla coda di un sistema frontale in scorrimento oltralpe. Gli effetti saranno decisamente modesti e le vere piogge resteranno lontane, mentre le temperature si presenteranno miti soprattutto al Sud. La cintura anticiclonica sembra in grado di reggere, inizialmente alimentata da contributi d’aria calda subtropicale, poi assisteremo ad un mutamento d’assetto.

Un indebolimento più marcato dell’anticiclone sembra manifestarsi nella seconda parte della settimana, per lo spostamento dell’asse dell’anticiclone più a nord con massimi di pressione tra Regno Unito e Scandinavia. Inevitabilmente l’Italia resterà scoperta. Entro gli ultimi giorni di ottobre gradualmente inizieranno ad affluire correnti più fredde nord/orientali, in moto retrogrado lungo il perimetro meridionale dell’anticiclone.

Questa configurazione, a seguito dell’impatto delle correnti balcaniche verso l’Italia, potrebbe generare un minimo di pressione sui nostri mari con relativo peggioramento. Forse potrebbe iniziare una nuova fase, con temperature in discesa sino a valori inferiori alla media, e meteo che potrebbe presto mostrare un primo assaggio d’inverno proprio in coincidenza tra Halloween ed Ognissanti.

Questo articolo è redatto da parte dell’autore, tenendo conto dei più recenti aggiornamenti degli autorevoli modelli proposti da ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) ed il Global Forecast System ( GFS ), interpretati per le previsioni e l’evoluzione meteo.