Seguici su Google

Meteo oggi e domani: ultime piogge al Sud e in Sardegna, poi migliora

Questa domenica si apre con un cielo più carico sulla Sardegna e sulle regioni tirreniche del Centro, dove nella notte il maestrale ha soffiato con decisione sull’isola, mentre al Nord Italia la situazione resta più tranquilla, con qualche velatura e poco altro.

Lunedì 26 ottobre il Nord avrà un cielo poco nuvoloso o al massimo velato, senza fenomeni di rilievo, mentre sulla Sardegna i piovaschi del mattino lasceranno spazio a un rapido miglioramento già nel pomeriggio. Su Toscana, Umbria e Alto Lazio la giornata partirà con molte nubi che col passare delle ore si trasformeranno in ampie velature, e sul resto del Centro il sole avrà la meglio. Al Sud il tempo sarà in gran parte discreto, però su Sicilia, Calabria, Gargano e in modo più isolato sulla Puglia centrale e sulle zone interne della Basilicata non mancheranno piogge e qualche rovescio.

Martedì e mercoledì l’alta pressione terrà quasi ovunque

Martedì 27 ottobre sarà la giornata più tranquilla della settimana, con cielo poco nuvoloso o velato su quasi tutta la Penisola, unica eccezione la Sardegna meridionale dove nel pomeriggio qualche nube più consistente porterà sporadici piovaschi.

Mercoledì 28 ottobre il copione resterà simile, anche se in mattinata sulla Toscana cadranno deboli piogge e nel pomeriggio qualche rovescio interesserà l’Arco Alpino nord-orientale e i confini meridionali della regione.

Giovedì e venerdì torna il maltempo, temporali al Sud

Giovedì 29 ottobre arriveranno i primi segnali di cambiamento, con piovaschi sulle coste orientali della Sardegna e piogge e rovesci tra Emilia-Romagna centro-meridionale, Abruzzo, Molise e Gargano, mentre altrove il sole continuerà a farla da padrone.

La vera svolta sarà venerdì 30 ottobre, quando nubi e precipitazioni si allargheranno a Piemonte settentrionale, Lombardia alpina e prealpina, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Marche settentrionali, Sardegna e Sicilia, e sul Lazio e sul Sud peninsulare il cielo diventerà molto nuvoloso con rovesci e temporali, un assaggio di quel novembre a fasi alterne che i modelli matematici del Centro Europeo lasciano intravedere da qualche settimana.

Temperature, venti e mari

Le minime saranno fresche al Nord, con Bolzano e Trento sino a 2°C, Torino a 4°C e Milano a 6°C, mentre Roma si fermerà a 9°C e Palermo a 17°C; le massime, in aumento su buona parte del Paese, arriveranno a 25°C a Catania e Cagliari, 23°C a Roma, Napoli e Palermo e 18°C a Milano e Torino. Il maestrale sulla Sardegna calerà già in tarda mattinata di lunedì, con mari molto mossi attorno all’isola e sullo Stretto di Sicilia, mossi o poco mossi gli altri bacini.

Credit

ICON-DWD