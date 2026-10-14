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Ancora alta pressione, ma stavolta per pochi giorni. Sulla nostra Penisola si prospetta ancora una volta una fase meteo stabile, con cieli prevalentemente sereni e temperature nel complesso miti, soprattutto durante le ore pomeridiane. Nel frattempo, il flusso atlantico continuerà a scorrere alle latitudini più settentrionali, interessando soprattutto la Scandinavia e le Isole Britanniche. Più a est, invece, arrivano due gocce fredde dalla traiettoria decisamente strana. La prima andrà a finire sui Balcani e non dovrebbe compromettere il tempo sull’Italia, dove proseguirà la stabilità atmosferica. La seconda, invece, è molto più interessante e la andiamo ad analizzare nel prossimo paragrafo.

Cambiamento deciso da domenica?

La situazione potrebbe infatti cambiare tra il 18 e il 19 ottobre, quando le correnti orientali potrebbero iniziare a modificare il pattern meteo a livello del Mediterraneo. L’arrivo di aria più fresca da est potrebbe contribuire a indebolire la struttura dell’alta pressione, intervenendo in particolare sulla sua radice sull’area iberica: proprio il passaggio utile per vedere piogge diffuse sul nostro Paese. Con questa mossa sullo scacchiere europeo, l’anticiclone potrebbe così iniziare a spostare il proprio baricentro verso nord, lasciando maggiormente esposta l’Europa centro-meridionale.

Le piogge stimate dal modello GFS

Piogge anche in Italia

In questo scenario, anche l’Italia potrebbe essere raggiunta da masse d’aria non particolarmente fredde, ma molto umide. La loro interazione con le condizioni atmosferiche presenti sul Mediterraneo potrebbe favorire la formazione di aree di bassa pressione proprio sui mari di Ponente, a ovest della Corsica, e non, come di consueto, sul Golfo di Biscaglia.

Le conseguenze potrebbero risultare molto curiose: aumenterebbe la probabilità di piogge su diverse regioni italiane, in primis quelle di Ponente, e si assisterebbe a un calo delle temperature, soprattutto nelle ore pomeridiane, perché saremmo alle prese con precipitazioni insistenti. Trattandosi di un fronte caldo, non avremmo rovesci locali e violenti, ma piuttosto piogge diffuse e persistenti. Questa sarebbe ovviamente un’ottima notizia dal punto di vista idrico, soprattutto per le aree più esposte, ovvero il nord-ovest e la Sardegna. Ma attenzione: come sempre, stiamo parlando di una tendenza a 5 o 6 giorni e, dato che questa goccia fredda ha una traiettoria ancora di difficile localizzazione, non è escluso che la situazione possa cambiare.

Le conclusioni

Nei prossimi giorni sarà quindi fondamentale seguire i nuovi aggiornamenti meteo dei vari modelli per capire se questo possibile cambiamento verrà confermato. Un periodo di piogge stavolta non è da escludere a priori, ma ricordiamo che non si tratta di una classica saccatura, bensì di una piccola e anomala goccia fredda che vaga in un mare di alta pressione. Ecco perché un suo spostamento, anche di poche centinaia di chilometri, potrebbe vanificare tutto. Continuate a seguirci per capire l’evoluzione del tempo.

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE