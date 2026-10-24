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Tempesta Boelo, picco tra stasera e domenica

Nuova tempesta verso le Isole Britanniche: questa volta si chiama Boelo e arriverà esattamente nella giornata di oggi, a ridosso della precedente Austen. La nuova tempesta investirà soprattutto la Scozia e l’interno del Nord, tuttavia venti fortissimi interesseranno tutte le Isole Britanniche. Il picco massimo è atteso circa 24 ore dopo la precedente tempesta, in particolare tra la serata e la notte di oggi e la giornata di domenica.

La depressione in avvicinamento dall’Atlantico è molto profonda, rinvigorita da un Jet Stream estremamente violento: i modelli matematici indicano un approfondimento sotto i 950 hPa a ovest delle coste dell’Irlanda, con alcune stime che scendono sino a 945 hPa. Questo genera gradienti di pressione molto stretti e venti violentissimi, con raffiche previste oltre i 120-140 km/h soprattutto in Scozia, anche se in passato abbiamo visto tempeste che hanno toccato valori ancora più elevati. Le precipitazioni stavolta saranno molto più intense rispetto all’evento precedente, quindi l’allerta riguarda soprattutto la parte centro-settentrionale e occidentale delle Isole Britanniche per possibili allagamenti.

Le allerte del Met Office e del servizio meteo irlandese

Il Met Office ha emesso un’allerta dalle 21:00 di oggi sino alle 21:00 di domenica, soprattutto per il vento, su gran parte della Scozia, nel nord dell’Irlanda del Nord e nell’Inghilterra settentrionale. Si tratta di un’allerta gialla per vento e pioggia, con la possibilità di raffiche addirittura distruttive: potrebbero essere sospesi anche i treni e si prevedono blackout, detriti volanti, danni agli edifici e pericolo per onde elevate.

Anche il servizio meteorologico irlandese Met Éireann ha emesso per varie aree un’allerta che inizia oggi alle 14:00 locali e dovrebbe terminare domani alle 9:00, sempre per venti di forza superiore a quella di burrasca sino a tempesta, con piogge violentissime nelle aree più esposte alle correnti da ovest e da nord-ovest. Seguirà poi un sensibile abbassamento della temperatura.

Il bilancio di Storm Austen (venerdì 23 ottobre)

Per quanto riguarda il precedente evento atmosferico, Storm Austen, si parla di raffiche di vento misurate ufficialmente sino a 135 km/h nell’isola di Jersey, ma molte stazioni meteorologiche hanno superato decisamente i 100 km/h, con venti tesi sino a 80-90 km/h.

Notizie simili arrivano anche dalla Francia, dove però il vento ha raggiunto raffiche molto superiori. Ecco l’elenco che abbiamo raccolto da Météo-France:

• Pointe du Raz (Finistère): 161 km/h.

• Ouessant: 158 km/h.

• Molène / Fécamp (semaforo): circa 148 km/h.

• Diversi record mensili di ottobre battuti (ad esempio Ouessant, Ploumanac’h, Lannion, Saint-Nazaire).

Danni e blackout tra Regno Unito e Francia

Sul fronte dei danni, secondo vari quotidiani, la BBC riporta 60.000 case senza corrente elettrica, di cui più di 13.000 in Cornovaglia. I servizi elettrici nazionali sono all’opera per ripristinare le forniture, ma nel frattempo un nuovo evento atmosferico procurerà altri danni.

Anche in Francia la situazione sembra essere peggiore in Bretagna, Pays de la Loire e Normandia, dove si sono superati persino i 160 km/h, con danni ancora più gravi e un blackout che interessa pare 161.000 abitazioni, soprattutto in Bretagna, dove si segnalano numerosi alberi caduti. Va detto che siamo a metà Autunno e il clima non era particolarmente freddo, quindi molti alberi avevano ancora le foglie ed erano più esposti al vento fortissimo.

Le ripercussioni sull’Italia

Un flusso atlantico così attivo solitamente annuncia eventi meteorologici estremi di portata europea, ma questa bassa pressione così intensa avrà ripercussioni limitate sul Nord Italia e sul resto del Paese. Come abbiamo visto nei bollettini, ci sarà un nuovo cambiamento meteo, innanzitutto sulla parte occidentale, con nevicate attese in particolare sui settori di confine delle Alpi del Nord-Ovest. Qui soffierà il Foehn, vento di caduta dalle Alpi, con ampi rasserenamenti ma anche una ventosità elevata.

Le precipitazioni si mostreranno più a est, lungo i settori dell’arco alpino meno elevati, mentre l’instabilità atmosferica raggiungerà poi la Sardegna e le Isole maggiori, con un rinforzo del vento anche in Pianura Padana nelle prossime 24-36 ore, ma niente di paragonabile alle tempeste britanniche, come già accaduto in passato con altre tempeste fuori stagione sulle Isole Britanniche.

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