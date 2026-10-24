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Fino a 150 millimetri di pioggia tra Fasano e Alberobello

Il 21 ottobre la Puglia centrale è stata interessata da una serie di temporali generati da aria estremamente instabile. Sono stati colpiti i comuni di Fasano, Alberobello, Locorotondo, Monopoli e le campagne circostanti, dove si sono scatenate precipitazioni che hanno raggiunto persino i 150 millimetri. Le stazioni meteorologiche ubicate a Fasano hanno registrato oltre 80 millimetri di pioggia, un’altra in contrada Canale di Pirro circa 100 millimetri, mentre ad Alberobello una stazione ha avuto picchi di 120 millimetri e un’altra di 150 millimetri. Varie stazioni meteorologiche hanno misurato quantitativi analoghi, con aree oltre i 122 millimetri, e questa pioggia è caduta su un terreno inaridito dalla stagione estiva, quindi si sono avuti allagamenti improvvisi che hanno procurato numerosi disagi.

Allagamenti, strade impraticabili e muretti a secco abbattuti

Si sono allagate le aree urbane, le strade sono divenute tra l’altro impraticabili, diversi muretti a secco sono stati abbattuti e alcune auto sono state travolte dall’acqua. Le emittenti televisive locali hanno parlato diffusamente della notizia, però nei canali televisivi nazionali non è trapelato niente.

Temporali rigeneranti e centinaia di fulmini

La caratteristica meteorologica dell’evento è stata determinata da temporali continui e rigeneranti, iniziati nella notte precedente e proseguiti per gran parte della giornata, con una forte attività elettrica che ha causato la caduta di almeno 500-700 fulmini secondo le stime, anche se il numero varia a seconda delle fonti. L’intensità piuttosto concentrata delle precipitazioni ha generato un ruscellamento rapido e allagamenti lampo, soprattutto nelle zone collinari, da dove l’acqua è poi defluita verso le aree pianeggianti. La Protezione Civile aveva emesso l’allerta gialla per la Puglia proprio per quel giorno, in un contesto di maltempo più ampio che interessava varie regioni italiane. In sintesi, l’evento meteorologico è stato eccezionale per intensità e quantità di pioggia caduta in tempi molto brevi, e le aree più colpite risultano quelle tra Fasano e Monopoli.