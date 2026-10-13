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Il cambiamento della circolazione atmosferica, ormai imminente, avrà effetti meteo climatici probabilmente dirompenti. In alcune zone europee piomberà l’Inverno, in altre arriveranno le perturbazioni atlantiche. Insomma, vuoi o non vuoi sarà finalmente Autunno

Attenzione però, perché a nostro avviso si stanno gettando le fondamenta soprattutto per quello che poi sarà il prossimo Inverno. Ed è bene essere subito chiari: non vi stiamo dicendo che sta arrivando l’Inverno, non vi stiamo dicendo che arriveranno freddo e neve, oppure il gelo.

Vi stiamo semplicemente dicendo che le manovre attese nei prossimi giorni potrebbero darci un’idea di quello che potrebbe essere il mood invernale: gli scambi meridiani.

Recentemente, in vari editoriali dedicati alle proiezioni stagionali, vi abbiamo detto che secondo noi il prossimo potrebbe essere un Inverno estremamente interessante. Sicuramente estremamente dinamico, ma a tratti anche freddo se non persino gelido.

Sì, il tema degli scambi meridiani potrebbe riproporsi frequentemente, quindi potrebbero proporsi frequentemente le irruzioni fredde provenienti dal Circolo Polare Artico. Poi, tra gennaio e febbraio e qui lo ribadiamo, crediamo possa esserci persino spazio per un’intensa ondata di gelo.

Tutte manovre che non si vedono di certo in questo momento, sarebbe impossibile, ma chi sa cogliere certi segnali atmosferici sa che i pattern climatici sembra orientarsi nella direzione che vi stiamo dando. Se poi sbaglieremo percorso saremo i primi a cercare la via d’uscita, ma siamo abbastanza confidenti sul fatto che si possa avere ragione.