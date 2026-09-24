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Un sito meteo può parlare di terremoti, geologia e astronomia

In Italia ci sono opinioni discordanti su ciò che può scrivere un sito web meteo. Sotto questo aspetto, il nostro è un Paese tutto a sé rispetto all’estero: penso alla Francia, alla Spagna e al Portogallo, all’Europa in generale. Se poi dovessimo parlare degli Stati Uniti d’America è un altro pianeta, qui si trovano notizie anche di cronaca, ma non politica. I siti meteo possono realizzare contenuti di vario genere nella sezione articoli in ambito scientifico, in quanto chi scrive di meteo, ha conoscenze scientifiche multidisciplinari. Possiamo scrivere, e lo facciamo con un linguaggio estremamente semplificato, di terremoti e di geologia, oltre che di astronomia, etc. da sempre.

Previsioni meteo a lungo termine, il caos delle opinioni

Poi ci sono le previsioni meteo, e qui succede davvero il caos. Alcuni sostengono che fare previsioni oltre una certa durata sia follia, pura fantameteorologia. Ma siamo certi che sia così? Chi le critica è a conoscenza che vengono emesse da centri meteo quali ECMWF, NOAA, NCEP, Copernicus, etc.. Non è il ragazzino che se le inventa al giorno d’oggi con l’intelligenza artificiale.

Il titolo deve essere vago e non dare certezze

Innanzitutto partiamo dal titolo, che deve comunque essere sempre vago, perché non deve dare certezze. Stiamo parlando di una previsione meteo: non possiamo scrivere “ci sarà un’ondata di gelo dalla Siberia“, per fare un esempio, ma “potrebbe esserci un’ondata di gelo dalla Siberia“, dobbiamo ricorrere a forme alternative come “rischio di gelo dalla Siberia”. Tra l’altro, soprattutto nell’era dell’Intelligenza Artificiale, possiamo essere supportati nella scelta dei titoli anche dai modelli di IA, in particolare se ben configurati, considerando che dobbiamo rispettare le regole imposte da Google. Il titolo deve essere scritto comunque da un umano, come anche l’articolo.

Io mi sto specializzando costantemente nelle tecniche di indicizzazione dei siti web su Google e nella comunicazione dopo un percorso di formazione specifico, metto a disposizione della redazione dei miei siti meteo degli strumenti per suggerire titoli che rispondano ai requisiti richiesti da Google. Per altro, Google impone nei titolo una certa lunghezza, e questo, specie in un ambito di previsione ampia, magari nazionale e per più giorni, doventa un bel problema, perché comporre un titolo per una molteplicità di aree geografiche e condizioni meteo con la ristrettezza imposta da Google è arduo.

Le previsioni mensili sono sempre linee di tendenza da confermare

Noi possiamo fare previsioni mensili, ed è una cosa che ad alcuni non piace: vengono realizzate tranquillamente negli Stati Uniti e non solo, e la stessa Aeronautica Militare in Italia che fa previsioni mensili. Queste sono sempre linee di tendenza meteo-climatiche che esponiamo al lettore con estrema chiarezza, scrivendo sempre che si tratta di previsioni da confermare. Se oggi, 24 Settembre, diciamo che Ottobre sarà un mese piovoso, come nella tendenza ECMWF per Ottobre e Novembre, significa che nell’articolo c’è scritto che sono previsioni da confermare.

Nessuna previsione è una certezza, nemmeno quella dello smartphone

Si deve sempre sapere che la previsione non è mai una certezza. Anche il meteo previsto per la giornata che vedete sullo smartphone non lo è. Le previsioni mensili e quelle stagionali sono molto interessanti perché offrono spunti di discussione da proporre al grande pubblico, sempre in maniera attenta e invitando il nostro lettore al ragionamento. Siamo un sito meteo e comunichiamo con persone interessate alla meteorologia, quindi possiamo tranquillamente parlare anche di condizioni meteorologiche a lungo termine, consapevoli, e lo scriviamo continuamente, che quelle previsioni potranno essere modificate.

El Niño, preoccupazione sì, allarmismo no

In questo periodo non si fa altro che parlare di El Niño, spesso in maniera imprecisa, soprattutto da parte di tantissimi giornali. El Niño, ad esempio, non ha un’influenza diretta sul tempo atmosferico europeo, ma allo stesso tempo, come abbiamo già scritto in alcuni articoli, come quello sugli effetti di El Niño 2026-27 su Italia ed Europa, può incidere sugli indici di comportamento del clima, chiamati anche teleconnessioni. Soprattutto, può avere un’influenza non ben definibile, e questo in realtà è un problema: non conoscendo con precisione l’esatta influenza di El Niño o della La Niña, a differenza di quanto accade nei Paesi che si affacciano sul Pacifico, siamo meno preparati a certi fenomeni.

Va anche detto che in Europa gli effetti di El Niño e La Niña non sono devastanti. Da noi la siccità, le grandi fasi piovose, il gelo o altri fenomeni estremi non sono causati direttamente da El Niño e La Niña, che ne sono tutt’al più una concausa, tra l’altro questa non è facilmente accertabile. Si possono fare discussioni e ipotesi, ma finiscono lì: restano tali. Però essendo un evento record quello in atto e quello che sarà raggiunto nei prossimi mesi, se ne parla diffusamente e c’è preoccupazione. Direi che è giusto che se ne discuta, ma senza allarmismo: preoccupazione si, come abbiamo spiegato anche parlando di El Niño record e Inverno 2026-2027.

Il vero problema dei nostri tempi è l’adattamento al Cambiamento Climatico

La preoccupazione deve riguardare soprattutto il Cambiamento Climatico, cominciando dall’adattamento, non ci sono alternative. Abbiamo visto cosa è capitato nell’Estate 2026. Il problema dell’adattamento, tra l’altro, non è nuovo, perché già negli anni precedenti abbiamo avuto ondate di calore. È chiaro che quella del 2026 è stata l’estate peggiore di altre e ci siamo resi conto di non essere preparati ad affrontarla.

Basta con le critiche ai siti meteo

Detto tutto questo, perché un sito meteo non dorvebbe parlare di linee di tendenza a lungo termine? Perché non dovrebbe parlare di terremoti, quando si tratta di scienza e c’è una preparazione scientifica alle spalle, o di geologia e di astronomia? E soprattutto, perché non di viaggi descrivendo soprattuto il clima che si troverà in un certo periodo dell’anno considerando i cambiamenti del clima?

Le critiche fuori luogo sono tipiche soprattutto in Italia, dove c’è una critica esasperante su questi temi e altri. L’altro giorno ho visto il video del Colonnello Giuliacci che se l’è presa con dei lettori. Nello specifico non so cosa sia accaduto. In Spagna, le critiche alla meteo sono sanzionate.

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