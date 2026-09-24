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L’afflusso di correnti fresche settentrionali ha finalmente abbassato le temperature, ma il meteo non possiamo ancora considerarlo quello tipico autunnale. La nuova stagione è ufficialmente iniziata proprio ieri 23 settembre giorno dell’Equinozio, ma ci sarà ancora da attendere prima di vedere le dinamiche classiche del periodo. L’anticiclone continua però a far da muro alle correnti umide atlantiche, impedendo l’arrivo delle perturbazioni. Le tendenze a più lunga scadenza vedono però un probabile sblocco ed un’apertura della porta atlantica dall’inizio di ottobre, che potrebbe proiettarci verso l’avvio della stagione delle piogge, tanto attese soprattutto sul Nord Italia.

In questo fine settembre di piogge ne vedremo ben poche e non saranno collegate alle perturbazioni tipiche dell’autunno. Il peggioramento atteso nei prossimi giorni deriverà dalla discesa di un impulso freddo dal Nord Europa, diretto verso i Balcani e pronto a coinvolgere anche parte d’Italia. La fase più fresca ed instabile sarà però solo una breve parentesi. A partire dal weekend e in particolare nella prima metà della prossima settimana l’anticiclone potrebbe sorprendentemente ritrovare forza, dopo i capricci attesi nei prossimi giorni. Si tratterà di un promontorio supportato da nuovi contributi di caldo africano, capace di elevarsi fino al Nord Europa.

Le temperature saliranno e sarà come se fossimo ancora indietro di quasi un mese, non certo nel pieno del periodo dell’equinozio d’autunno. La tempesta equinoziale può attendere e con essa le piogge atlantiche. A questo punto non sarebbe una sorpresa se il nuovo periodo caldo andasse avanti addirittura tra alti e bassi anche per la prima parte di ottobre, visto che sono situazioni già vissute spesso negli ultimi anni. Spesso e volentieri si passa dalle estati settembrine alle lunghe ottobrate. L’unica differenza è legata al fatto che la radiazione solare si affievolisce e limitata l’escalation delle temperature, ma le configurazione di fatto rimane ancora estiva.

Avvio di ottobre con il ritorno delle perturbazioni atlantiche, o altro

Questo anticiclone metterà radici sul Mediterraneo e non farà una semplice toccata e fuga. Chi pensava ad un’Estate ormai completamente morta e sepolta dovrà inevitabilmente ricredersi. In questo settembre, nonostante il clima non sia più agostano, stiamo continuamente vivendo condizioni climatiche con temperature dai 3 ai 5 gradi sopra la media, le stesse anomalie degli ultimi mesi. Gli ultimi scenari, tracciati dai centri meteo più prestigiosi, vedono quest’anticiclone intenzionato a persistere sino a fine settembre, ma probabilmente destinato a cedere inizio ottobre. Finalmente potrebbe spianarsi la strada alla nuova stagione.

Il prolungamento estivo potrebbe però cedere il passo all’autunno da inizio ottobre. La porta atlantica potrebbe parzialmente aprirsi, permettendo alle correnti umide di infilarsi sul Mediterraneo, pur in un contesto di temperature sopra media. Il caldo anomalo potrebbe andare così a braccetto con eventuali fasi caratterizzate da piogge e temporali anche di forte intensità. Mai come quest’anno le acque del mare sono eccezionalmente calde, riflettendo l’andamento dell’estate.

Sono sufficienti anche piccoli declini dell’anticiclone e inserimenti d’aria fresca a stimolare la genesi di gocce fredde e vortici capaci di auto alimentarsi sul Mar Mediterraneo. Prima o poi il prezzo che dovremo cambiare con il cambio stagionale sarà quello del rischio di piogge eccessive. Non è folle quindi pensare ad un mix di temperature sopra la media e potenziali tempeste per il meteo di ottobre.

Questo articolo è stato realizzato consultando i più recenti aggiornamenti degli autorevoli modelli proposti da ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) ed il Global Forecast System ( GFS ) per le previsioni meteo.