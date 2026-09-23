Seguici su Google

Condizioni meteo climatiche in rapido, severo peggioramento nelle prossime 48 ore, allorquando l’azione destabilizzante di un vortice freddo presente sull’Europa orientale causerà un’ondata di maltempo di portata rilevante sia per quanto riguarda le temperature sia per quel che concerne le precipitazioni

Ora ci starete chiedendo: perché parlare d’Estate? La risposta è semplice. Perché a quanto pare sarà un peggioramento sì intenso, localmente anche troppo, ma altrettanto rapido. Da domenica, infatti, la situazione dovrebbe proporci un miglioramento piuttosto vivace a causa dell’Alta Pressione presente sull’Europa occidentale.

Andranno valutati eventuali effetti ciclonici secondari tra Sicilia e Calabria, ma questo è un altro discorso e verrà affrontato nel momento in cui dovessero giungere autorevoli conferme modellistiche.

Dicevamo dell’Alta Pressione. Se su alcune regioni d’Italia, segnatamente Nord e Sardegna, il peggioramento verrà smorzato e limitato esclusivamente a degli effetti in termini di temperature, sarà a causa della presenza dell’imponente struttura anticiclonica. Qui è giusto fermarsi un attimo…

Attualmente le grandi depressioni atlantiche, proprio in virtù dell’ingombrante Alta Pressione, sono costrette a traiettorie settentrionali. Quindi non la classica circolazione oceanica, che in questo periodo dovrebbe gradualmente prendere il sopravvento, ma azioni cicloniche confinate ad alte latitudini non sempre in grado di propagarsi verso sud.

Ed ecco quindi che le varie proiezioni modellistiche, indicanti un’espansione anticiclonica sul Mediterraneo centrale nel corso della prossima settimana, appaiono tutt’altro che campate in aria. Dobbiamo dirlo: tutti i più importanti modelli matematici scommettono, decisi, sul ritorno dell’Alta Pressione.

Attenzione però, perché è giusto essere chiari su un punto: non avrà le stesse caratteristiche delle scorse settimane. Per capirci: al momento non s’intravede il rischio di ondate di calore preoccupanti. Probabilmente si tornerà a parlare di temperature superiori alle medie stagionali, ma nulla a che vedere coi valori record delle scorse settimane.

Comunque sia si tratterà a tutti gli effetti di un colpo di coda dell’Estate, che peraltro potrebbe protrarsi verso la prima settimana di Ottobre. Dopodiché s’intravedono segnali più convincenti di un vero cambiamento della circolazione atmosferica che dovrebbe consegnarci il vero Autunno, ma qui stiamo entrando nel campo delle proiezioni a lungo termine ragion per cui andranno evidentemente riviste, rivalutate, eventualmente modificate.